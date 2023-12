Universitatea Craiova are șanse mari la titlu și la trofeul Cupa României Betano. Va reuși să profite de ele?

Leii din Bănie se clasează la 10 puncte de prima poziție în campionatul intern de fotbal, ediția 2023-2024.

Echipa are șanse la titlu, însă mai are de disputat meciuri grele cu Farul, FCSB și Rapid, după care va trebui să înfrunte în play-off cele mai puternice echipe din Liga 1. În plus, doar victoriile directe nu mai sunt de ajuns în momentul de față pentru alb-albaștri, ascensiunea către primul loc depinzând și de rezultatele pe care le vor obține principalele pretendente la titlu în restul meciurilor. Iar în acest sezon, lupta este una foarte strânsă, echipele aflate pe poziții de play-off având un avantaj infim față de următoarea clasată. Astfel, cu o singură înfrângere în următoarele 9 etape, o echipă din cele clasate pe locurile 2…6 poate pierde nu doar locul în clasament, ci și calificarea în play-off.

În Cupa României Betano, finalistele sunt greu de anticipat

În Cupa României Betano, finalistele sunt greu de anticipat. Universitatea Craiova a încheiat faza grupelor cu o victorie fără drept de apel în meciul cu Farul (4-0), dar în sferturile de finală o așteaptă Oțelul Galați. Mai mult, în cursa pentru marea finală au rămas echipe ca CFR Cluj, Universitatea Cluj, Hermannstadt, FCU Craiova 1948 și alte două echipe care, deși nu sunt poate privite ca adversare redutabile, pot oricând încurca o calificare privită ca sigură.

”Campioana unei mari iubiri” este capabilă de surprize și rezultate spectaculoase

Chiar dacă parcursul Universității Craiova se anunță dificil în ambele competiții interne, ”Campioana unei mari iubiri” este capabilă de surprize și rezultate spectaculoase, adevărate regaluri pentru fanii de pe Oblemenco. Amintim aici calificarea în play-off-ul UEFA Conference League din vara lui 2022, când craiovenii au întors în Vulcan scorul din tur cu Zorya Lugansk (deplasare 0-1, acasă 3-0), sau revenirea de senzație în meciul cu Farul din campionatul intern, disputat câteva zile mai târziu și considerat de mulți drept ”cel mai spectaculos meci al sezonului” (scor final 4-3).

În ceea ce privește disponibilitatea jucătorilor, Petev Ivaylo pare că va avea lotul complet la reluarea competițiilor interne. Este totuși foarte posibil să apară modificări în componența echipei, perioada transferurilor de iarnă din România începând pe 16 ianuarie 2024 și încheindu-se pe 12 februarie.

Așadar, emoțiile fanilor echipei din Bănie vor atinge cote maxime în lunile următoare și se pare că vor fi amplificate de BETANO, sponsorul principal Universitatea Craiova și al Cupei României. Operatorul se pregătește și în acest final de sezon să pună la bătaie premii impresionante în cadrul campionatului de predicții Betano Master, o competiție prin care toți iubitorii sportului pot face pronosticuri gratuite și pot câștiga premii uluitoare.

Citește și: UTA – „U“ Craiova 2-2 | Alex Crețu: „Jocul nu arată cum trebuie“