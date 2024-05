Lucrările la cea mai înaltă șosea din țară, Transalpina, se apropie de final. Se montează deja indicatoarele rutiere pe Transalpina.

Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, se lucrează în continuare în zilele cu vreme bună la deszăpezirea șoselei. Lucrările de deszăpezire și de curățare a șoselei au trecut de 90%. Prin urmare, nu mai este mult până la eliberarea completă a drumului de zăpadă și de bucăți de stâncă. Din cauza variațiilor de temperatură, stâncile se mai pot desprinde de pe versanți și pot ajunge pe carosabil. Din acest motiv, utilajele acționează, periodic, pentru eliminarea obstacolelor de pe drumul DN 67 C, între Rânca și Obârșia-Lotrului. Este tronsonul de drum care este închis încă din toamna anului trecut.

Conducătorii auto așteaptă reluarea traficului rutier și au sperat că acest lucru se va întâmpla la începutul lunii mai. Momentan, s-a trecut și la montarea indicatoarelor rutiere care au fost ridicate anul trecut, înainte de sosirea iernii. Teoretic, nu ar mai dura prea mult până la finalizarea pregătirilor și reluarea traficului pe Transalpina, pe tot traseul. Cel mai probabil, totul depinde și de cum se va prezenta vremea în perioada următoare.

Obiectiv de interes major pentru turiști

Transalpina (DN 67C) este un drum național din Munții Parâng, în Carpații Meridionali. Este cea mai înaltă șosea din România, având punctul cel mai înalt în Pasul Urdele (la 2.145 m). Drumul face legătura între orașele Novaci din județul Gorj și Sebeș din județul Alba. Fiind un drum montan, este închis pe perioada iernii.

Transalpina străbate patru județe – Gorj, Vâlcea, Sibiu, Alba – traversând Munții Parâng de la sud la nord, altitudinea cea mai mare având-o pe o porțiune de aproximativ 20 de km, în județele Gorj și Vâlcea, unde se prezintă ca o „șosea de creastă”, trecând la mică distanță de vârfurile Dengheru (2.084 m), Păpușa (2.136 m), Urdele (2.228 m), Iezer (2.157 m) și Muntinu (2.062 m). Transalpina este un drum spectaculos care trece prin nori. Rivalizează cu Transfăgărășanul în ceea ce privește peisajele.

Transalpina găzduiește an de an etape ale Campionatului Național de Viteză în Coastă sau ale Campionatului Național de Drift, dar și ale Turului Ciclist al României. Sute de mii de mașini tranzitează șoseaua an de an. Transalpina este un obiectiv de interes pentru turiști, dar și pentru localnici, proprietari de pensiuni sau producători de produse tradiționale.

