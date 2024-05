Farul – „U“ Craiova 3-3 | Gîlcă, Mitriță, Ivan și Bană, mulțumiți cu punctul de la Ovidiu

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, scor 3-3, partida susținută luni seară, la Ovidiu, contra Farului Constanța. Disputa a contat pentru etapa 9 din play-off-ul Superligii.

Costel Gîlcă: „Vor veni jucători noi!“

La finalul întâlnirii, antrenorul Științei, Costel Gîlcă, a explicat cum au salvat jucătorii săi un punct, dar și imaginea echipei, ținând cont că nu arătase nimic în prima repriză.

„V-am spus de la început că va fi un meci greu pentru noi. Laurențiu Popescu a scos câteva mingi grele. Odată cu introducerea celor de pe bancă am avut o atitudine mai bună, am fost mai verticali. Mitriță este foarte important pentru noi, are calitate foarte bună, poate da pase de gol foarte bune pentru colegii lui. Dar, Mitriță a reușit și cu ajutorul celor care au intrat de pe bancă.

Bană a intrat bine și cu FCSB, a avut o ocazie atunci. Este un jucător vertical. Cred că astfel de jucători sunt foarte decisivi pentru echipă“, a spus Gîlcă, la flash-interviu.

Tehnicianul a reafirmat că Universitatea Craiova va fi mult mai puternică din sezonul următor: „Cu siguranță vor veni jucători noi. Vrem să avem un lot competitiv. Nu știm câți jucători vor veni, dar sper să facem alegerile bune. Campionatul următor echipa o să fie mai pregătită, cu idei de joc, mult mai bună ca în acest moment și cu încredere.

(n.r. rămân Alexandru Mitriță și Andrei Ivan la Universitatea Craiova și în sezonul următor?) În acest moment rămân toți. Sunt jucătorii Universității Craiova. Vom aștepta finalul campionatului și vom vedea“, a mai spus Gâlcă.

Alex Mitriță: „Am vrut să arăt că merit să ajung la EURO 2024“

Omul meciului de la Ovidiu, Alex Mitriță (29 ani), autorul unui hat-trick, s-a declarat încântat de reușitele contra Farului și de punctul obținut. Acesta i-a transmis lui Edi Iordănescu că vrea să „prindă“ lotul pentru EURO 2024.

„Am vrut să arăt că merit să ajung acolo (n. red. în lotul pentru EURO 2024). Mingea o pun la colecția mea, mă bucur că pot să o iau acasă. Ne va aștepta un meci greu cu Sepsi. Sperăm să arătăm mult mai bine. S-a văzut în ultimele meciuri că arătăm din ce în ce mai bine“, a subliniat Alex Mitriță.

Andrei Ivan: „Vor fi multe schimbări“

La rândul său, atacantul Universității Craiova, Andrei Ivan, s-a bucurat pentru remiza înregistrată cu Farul. „Jdechi“ a vorbit și despre viitorul său la Știința, lăsând să se înțeleagă că este tentat să plece.

„Mergem înainte, în fotbal este posibil orice. Mai aveam puțin și dădeam și golul de 4-3. Am început cu multe greșeli, iar Farul a făcut un pressing care ne-a pus probleme. În ultima etapă trebuie să câștigăm și o să vedem ce face Farul cu CFR Cluj. Cred că din sezonul viitor vor fi multe schimbări și sper ca lucrurile să arate mult mai bine. Nu știu ce să spun (dacă rămâne – n.r.), nu știu ce se va întâmpla. Îmi doresc să câștig titlul cu Universitatea, dar o să vedem sezonul viitor“, a mai spus Ivan.

Ștefan Bană: „Sper să am un viitor frumos“

Unul dintre remarcații Universității Craiova în ultima perioadă a fost Ștefan Bană. Puștiul Științei a imprsionat și cu Farul.

„Am făcut o partidă bună. Este al doilea meci și mă bucur că am intrat bine. Sper să am un viitor frumos și nu știu… și o să țin tot așa. Încercăm să dăm tot ce avem mai bun și să fim pe primele locuri. Mister mi-a spus să intru dezinvolt și să nu-mi fie teamă dacă greșesc“, a declarat Ștefan Bană.

Superliga

Play-off, etapa 9:

Vineri, 10 mai: Sepsi – Rapid 3-2.

Sâmbătă, 11 mai: FCSB – CFR Cluj 0-1.

Luni, 13 mai: Farul – „U“ Craiova 3-3.

Clasament: 1. FCSB 49 puncte (golaveraj 12-9), 2. CFR Cluj 43 (14-13), 3. „U“ Craiova 41 (13-10), 4. Farul 36 (16-13), 5. Sepsi 34 (15-14), 6. Rapid 29 (11-22).

Play-out, etapa 9

Duminică, 12 mai: Oţelul Galaţi – FC Botoşani 2-0, Poli Iaşi – Petrolul 2-0, FCU Craiova – AFC Hermannstadt 1-3, Dinamo – UTA Arad 2-0, FC Voluntari – U Cluj 0-1.

Clasament: 1. UTA 37 (15-11), 2. Oţelul 36 (11-7), 3. Hermannstadt 34 (13-7), 4. U Cluj 33 (12-10), 5. Petrolul 29 (8-14), 6. Iaşi 27 (7-8), 7. Botoşani 25 (11-11), 8. Dinamo 25 (10-12), 9. Voluntari 24 (11-10), 10. FCU 22 (8-16).

Au retrogradat direct echipele FCU și FC Voluntari.

Dinamo și FC Botoșani vor susține barajul de rămânere / promovare în Superligă cu Csikszereda, respectiv CS Mioveni.

Citește și: Farul – „U“ Craiova 3-3 | Ce revenire! Mitriță a „reparat“ jocul și a salvat imaginea