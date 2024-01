Spania, un nou record de temperatură pentru luna ianuarie

Într-o localitate din regiunea Valencia a fost măsurat un nou record de temperatură pentru luna ianuarie pe plan european: +30,7 C. Localitatea se numește Gavarda și are doar 1.000 de locuitori. Au fost temperaturi record și în alte locuri din Europa.

Evenimentul a fost semnalat de climatologul Maximiliano Herrera, dar și de ziarul La Vanguardia. Valoarea a fost comunicată de Asociación Valenciana de Meteorología, AVAMET, potrivit hotnews.ro

Gavarda este o comună cu 1.000 de locuitori din regiunea Comunidad Valenciana.

În alte două comune din regiune au fost peste 28 C: Castell de Castells și Vall de Almonacid, ambele cu +28,4 C. Și în restul Spaniei au fost valori foarte ridicate: +28,2 C la Murcia, +27,8 C la Xativa și +27,6 C la Lorca.

La Murcia recordul de ianuarie este din 2021: +28,7 C. În Franța au fost peste 25 C, iar în Elveția, 21 C.

