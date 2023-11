De ce a ales miliardarul italian Ferrari o tânăra de 32 de ani, din România

Romina Gingașu (32 de ani) a fost aleasă de Piero Ferrari(78 de ani), unul dintre proprietarii Ferrari, a cărui avere este cifrată la aproximativ 6,3 miliarde de euro, ” pentru că este un bun agent de vânzări”.(sursa:https://www.digisport.ro/).

Romina este originară dintr-o comună din Călărași, a absolvit Colegiul Șincai din București și apoi Academia Tehnică Militară.

Tânăra din România a dezvăluit că l-a întâlnit pe Piero Ferrari (78 de ani) când lucra la compania Bombardier și se ocupa cu vânzarea de avioane private.

L-am cunoscut pe Aeroportul Linate, eu eram trimisă de Bombardier (n.r. – companie care construiește aeronave). Sincer, nu am știut cine este Piero Ferrari. Eu stăteam într-un colț, îmi beam cafeaua și am văzut că era foarte multă agitație pe lângă el. Am zis că reprezint compania, așa că m-am dus și m-am prezentat”, declara Romina Gingașu, în luna martie a acestui an.

În 2019, Piero Ferrari a divorțat de Floriana Nalin, după o căsnicie de 50 de ani. Miliardarul italian a dezvăluit ce l-a făcut să o aleagă pe Romina Gingașu.

„Romina a fost aleasa mea, pentru că este un bun agent de vânzări, a încercat să-mi vândă un avion, era într-o divizie privată. Am rezistat șase luni, după care ne-am întâlnit și ne-am spus OK, putem fi împreună, putem merge undeva împreună”, a declarat Piero Ferrari.