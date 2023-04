A murit legendarul cântăreţ, actor şi activist Harry Belafonte

Cântăreţul şi actorul Harry Belafonte, care s-a dedicat şi activismului politic, a murit marţi, la New York, la vârsta de 96 de ani, conform unei informaţii publicate de New York Times, citată de Hotnews.

Belafonte este probabil cel mai cunoscut pentru melodia „The Banana Boat Song”.

Ca lider de culoare care a explorat teme rasiale în filmele anilor 1950, Harry Belafonte s-a îndreptat către mișcarea pentru drepturile civile din SUA la începutul anilor 1960, alăturându-se luptei prietenului său Martin Luther King Jr. El a devenit forța motrice din spatele cântecului de succes „We Are the World”, care a reunit mai multe celebrități, pentru conștientizarea foametei și a lupta împotriva acesteia în anii 1980.

Belafonte a spus odată că se află într-o stare constantă de rebeliune, provocată de furie.

„Trebuie să fac parte din orice rebeliune care încearcă să schimbe toate acestea”, a spus el pentru New York Times în 2001. „Mânia este un combustibil necesar. Rebeliunea este sănătoasă”.

Belafonte s-a născut în cartierul Manhattan din New York, dar și-a petrecut prima copilărie în Jamaica, natală a familiei sale. A fost prima persoană de culoare căreia i s-a permis să cânte în multe localuri de noapte și a avut, de asemenea, apariții în filme, într-o perioadă în care segregarea predomina mare parte din Statele Unite.

În anii 1960 a făcut campanie cu King, iar în anii 1980, a lucrat pentru a pune capăt apartheidului în Africa de Sud și a coordonat prima vizită a lui Nelson Mandela în Statele Unite.

Harry Belafonte și „We are the world”: De la artist la activist sau invers?

Belafonte a călătorit prin lume ca ambasador pentru UNICEF, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, în 1987 a înființat o fundație SIDA. În 2014 a primit un premiu al Academiei pentru munca sa umanitară.

Belafonte a venit cu impulsul pentru „We Are the World”, colaborarea muzicală a mai multor staruri pentru a strânge bani pentru a contracara foametea din Etiopia.

Superstaruri precum Michael Jackson, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles și Diana Ross au fost implicați în proiectul muzical „We Are the World” care a strâns milioane de dolari.

„Mulți oameni mă întreabă: „Când te-ai hotărât, ca artist, să devii activist?””, a spus Belafonte într-un interviu la National Public Radio în 2011. „Le spun: „Eram activist înainte să devin un artist.'”

Chiar și spre bătrânețe, Belafonte încă vorbea despre egalitatea rasială și a veniturilor și îl îndemna pe președintele Barack Obama să facă mai mult pentru a-i ajuta pe cei săraci. A fost copreședinte al Marșului Femeilor de la Washington, care a avut loc a doua zi după ce Donald Trump a fost inaugurat ca președinte în ianuarie 2017. A fost printre personalitățile care au semnat o petiție online destinată să denunțe derapajele verbale ale lui Trump.

Belafonte l-a numit în 2006, în timpul unei călătorii în Venezuela, pe președintele George W. Bush „cel mai mare terorist din lume”. În aceeași lună, el a comparat Departamentul de Securitate Internă al SUA cu Gestapo-ul Germaniei naziste.

O antologie a muzicii sale a fost lansată pentru a marca împlinirea vârstei de 90 de ani, pe 1 martie 2017. Cu câteva săptămâni înainte de lansare, Belafonte a declarat pentru revista Rolling Stone că cântatul era o modalitate prin care el exprima nedreptățile din lume.

