(VIDEO)Proteste Brazilia: Demonstranții cer demiterea președintelui din cauza crizei Covid-19

Zeci de mii de persoane au manifestat în peste 200 de oraşe din Brazilia, cerând demiterea preşedintelui Jair Bolsonaro din cauza modului dezastruos în care a gestionat pandemia de Covid-19, care s-a soldat cu 461.000 de morţi şi ameninţă să se agraveze din nou, relatează The Guardian și AFP. Demonstranții îl acuză pe președinte de ”genocid”.

În centrul Rio de Janeiro, aproximativ 10.000 de persoane care purtau mască de protecţie au defilat la apelul stângii şi unor mişcări studenţeşti, stribând ”Bolsonaro, afară!” şi „Bolsonaro genocid!”, relatează AFP, citată de News.ro.

”Nimeni nu vrea să fie în stradă în mijlocul unei pandemii. Bolsonaro nu lasă vreo alternativă. Suntem în stradă pentru a ne apăra vieţile. Nu vom aştepta (alegerile prezidenţiale din) 2022. Acesta este doar începutul”, a declarat sâmbătă liderul Mişcării Muncitorilor fără Adăpost (MTST) Guilherme Boulos.

