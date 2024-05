Un mort și 30 de răniţi din cauza unor turbulențe în timpul unui zbor Londra – Singapore

O persoană a murit și 30 au fost rănite din cauza unor turbulențe într-o cursă Londra – Singapore a companiei Singapore Airlines care a întâlnit un front de turbulențe severe, cu o oră și 30 minute înainte de a ajunge la destinație.

🚨🚨🚨Singapore Airlines Boeing 777 flight SQ321 from London to Singapore dropped about 6000 feet due to an air pocket & severe turbulence. 1 Passenger has died and over 30 injured #SingaporeAirlines #Boeing pic.twitter.com/zwSFfnERaX