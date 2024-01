Fetiță palestiniană ucisă din greșeală la un punct de control din Ierusalimul de Est

Poliția a declarat că un copil palestinian a fost ucis din greșeală de forțele de securitate duminică la un punct de control. Un ofițer de poliție de frontieră a fost rănit ușor. Totul s-a întâmplat în timpul unui atac cu mașina la un punct de control din Ierusalimul de Est.

Medicii au confirmat ulterior moartea fetiței în vârstă de 3 ani, potrivit www.timesofisrael.com.

Imagini de pe camerele de supraveghere şi difuzate de poliţia israeliană arată o camionetă mare trecând prin postul de control din Biddu. Zona este situată între Ierusalim şi Ramallah, în Cisiordania, teritoriu ocupat de Israel din 1967.

O altă camionetă, mai mică, o urmează rapid, loveşte agenţii postului de control şi se îndepărtează.

Police release surveillance camera footage showing the alleged car-ramming attack at a checkpoint in East Jerusalem, close to the West Bank town of Biddu.



The 3-year-old girl who was mistakenly killed was in the van checked by forces before the second car which hit the officers. https://t.co/kk5IZCVe3s pic.twitter.com/1vQrLuCSEa