Volei (m) / Lică e campion! Corona Brașov a triumfat în premieră în Divizia A1

CSM Corona Braşov a devenit în premieră campioană naţională la volei masculin, luni seara, după ce a învins-o pe deţinătoarea titlului, CSM Arcada Galaţi, cu scorul de 3-1 (24-26, 25-21, 25-21, 25-19), pe teren propriu, în meciul al patrulea al finalei Diviziei A1. Corona, echipă promovată anul trecut în Divizia A1 și cu Laurențiu Lică la timonă, s-a impus cu 3-1 la general, încununând astfel un sezon istoric.

Pentru prima dată în istoria voleiului românesc, o nou-promovată câştigă titlul naţional în chiar primul său an pe prima scenă. Corona a pus, totodată, capăt unei serii de cinci titluri naţionale obţinute de Arcada Galaţi (2019, 2020, 2021, 2022, 2023).

Laurențiu Lică, fostul căpitan al Craiovei, este cel care a construit la Brașov o echipă redutabilă în acest sezon.

„Făcând un rezumat la tot sezonul, e clar că noi am fost cea mai constantă echipă. Meritul este al acestor jucători, iar cei care au intrat de pe bancă au fost mai mult decât conectați. Vreau să vă spun că meciurile cu Steaua și Rapid din sferturi și semifinale mi s-au părut mult mai grele ca această finală. Stresul a fost mult mai mare și asta o spun fără să fiu arogant. Acum o sa mergem în primul tur de calificare din Champions League. Eu simt, ca antrenor, dar și echipa, că am sărit peste o etapă, o etapă de acomodare cu Divizia 1 și mi se pare incredibil ce am reușit. Chiar nu am o explicație. Acum rămâne de văzut ce putem face pentru a rămâne în top”, a declarat Laurențiu Lică, citat de Prosport.

