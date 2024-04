Andrei Ivan și Nicușor Bancu, mulțumiți de jocul din Giulești

Universitatea Craiova a învins-o, din nou, pe Rapid și a urcat, din nou, pe locul 2 în Superligă. La finalul jocului din Giulești, atacantul Andrei Ivan, marcator în poarta alb-vișiniilor, crede că a scăpat de ghinioane.

„Trei puncte bune pentru noi. E important că am câștigat. De acum o să joc oriunde pentru echipă. Probabil Mister mi-a dat încredere. A știut cum să lucreze cu mine și asta m-a ajutat. Am avut o săptămână la dispoziie cu Mister și acum e bine“, a spus Andrei Ivan.

„Se va juca până în ultima etapă“

La rândul său, căpitanul alb-albaștrilor, Nicușor Bancu, este convins că moralul este bun după acest succes, dar că lupta pentru locul 2 se va da până la ultimul fluier.

„Suntem foarte fericiți. Am dominat jocul. Dumnezeu ne-a răsplătit și am marcat. E greu în careu să ataci decisiv. Datorită lui (n.r. Costel Gâlcă) am jucat atât de bine pe faza de apărare. Am reușit să comunicăm. Ne-a zis să avem calm la pase. Am avut o atitudine foarte bună și s-a văzut.

Pentru a rămâne pe locul doi, trebuie să câștigăm. Foarte strânsă (n.r. lupta pentru locul doi). Suntem acolo, dar se va juca până în ultima etapă. Acum merg acasă, iar până începem antrenamentele îmi revin. Sper să nu se mai accidenteze nimeni“, a spus și Nicușor Bancu.

Superliga

Play-off, etapa 7:

Sâmbătă, 27 aprilie: FCSB – Farul 2-1.

Duminică, 28 aprilie: CFR Cluj – Sepsi 2-1.

Luni, 29 aprilie: Rapid – „U“ Craiova 1-2.

Clasament: 1. FCSB 49 puncte (golaveraj 12-6), 2. „U“ Craiova 37 (10-9), 3. CFR Cluj 37 (10-11), 4. Farul 35 (14-8), 5. Rapid 29 (7-16), 6. Sepsi 28 (8-11).

Play-out, etapa 7:

Vineri, 26 aprilie: Dinamo – Voluntari 1-1.

Sâmbătă, 27 aprilie: FCU – U Cluj 3-2.

Duminică, 28prilie: Oţelul – Hermannstadt 1-0, Iaşi – UTA 0-2.

Luni, 29 aprilie: Petrolul – Botoşani 1-2.

Clasament: 1. Oțelul 33 (8-5), 2. Hermannstadt 31 (10-5), 3. UTA 31 (10-8), 4. U Cluj 29 (8-7), 5. Petrolul 26 (6-11), 6. Botoșani 24 (11-9), 7. Voluntari 23 (11-9), 8. FCU 22 (6-10), 9. Iași 21 (4-6), 10. Dinamo 21 (5-9).

Citește și: Costel Gîlcă: „Trebuie să avem mai multă siguranță și în atac și în apărare“