Schimbarea unui contor de gaze, motiv de supărare

„Eu ce reclam? Nu am primit un preaviz, aşa cum este normal, când se închid gazele. Eu am fost acasă, dar între timp am plecat şi am lăsat centrala pornită. La întoarcere am găsit contorul schimbat. Când am pus centrala am plătit 400 de lei pentru montarea contorului. Acum au venit şi au pus un contor vechi cu un consum de 18.878 mc. Cel dinainte avea un consum de doar 3.000 mc. Din câte cunosc eu acest contor se schimbă la opt ani. Opt ani se împlinesc la finalul anului. Am înţeles că persoanelor cărora li s-au schimbat contoarele, aşa cum a fost cazul meu, s-au trezit cu facturi mai mari. Eu consider că este o practică ilegală. Vreau să trag un semnal de alarmă ca să nu se mai întâmple astfel de situaţii”, spune craioveanca.