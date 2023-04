Singura elevă de 10 din Dolj, la simularea Bacalaureatului se numeşte Oana Teodora Mihăescu şi învaţă la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova. Ea spune că a ajuns la acest rezultat, lucrând mai mult după rezultatele de la simularea judeţeană.

Dacă la simularea judeţeană a Bacalaureatului nici un elev nu a obţinut media 10, la simularea naţională a spart gheaţa eleva Oana Mihăescu, de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova.

Liceana studiază la specializarea Ştiinţe ale Naturii spune că nu se aştepta la un asemenea rezultat.



„Nu mă aşteptam la acest rezultat. În primul rând, la Română nu mă aşteptam la nota 10, pentru că la această disciplină se obţine greu acest rezultat. Şi la Matematică mă aşteptam la cerinţe mai dificile. A contat foarte mult simularea judeţeană, pentru că subiectele la acea simulare au fost mai dificile, în special la matematică şi asta m-a determinat să lucrez mai mult”, a spus eleva.



Oana este de 10 şi la clasă. „Media 10 aparţine elevei Oana Mihăescu, integră și pasionată de cunoaștere. Se simte în largul ei atunci când se exprimă în scris. Nu a manifestat vreodată superficialitate în învățare. Este iubită de colegi şi profesori. A fost o elevă de 10 in toți cei patru ani de liceu”, a spus Ileana Didu, managerul Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova.

Sigura elevă de 10 a avut această medie şi la admitere

Eleva de 10 spune că în ciua faptului că a obţinut 10 la simulare încă mai are emoţii pentru examen.

„Am emoţii pentru Bacalaureat, pentru că îmi doresc să obţin un rezultat bun pentru mine. La facultate voi da examen de admitere”, a spus Oana Mihăescu.

Media 10 nu este întâmplătoare. Ea a avut media 10 şi la admiterea la liceu.

„Tot cu 10 am intrat şi la liceu. În gimnaziu am învăţat la Liceul Tudor Arghezi din Craiova. Am ales ca pe perioada liceului să studiez la clasa Ştiinţe ale Naturii de la Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti pentru că ştiu că este o specializare la care se studiază mai toate disciplinele şi am vrut să mă descopăr pe mine, să îmi găsesc drumul. Şi am reuşit. Am descoperit că îmi plac Biologia şi Chimia şi voi merge la Universitatea de Medicină şi Farmacie”, a spus Oana Teodora Mihăescu.

Pentru eleva de 10, perioada liceului o perioadă frumoasă, a descoperirilor.