Expoziţie de caricatură Gogu Neagoe la căminul cultural din Osica De Jos

Primăria comunei Osica de Jos și Școala Gimnazială Osica de Jos vor organiza la Căminul Cultural Osica de Jos expoziția de caricatură ”Portrete în artă” semnată de Gogu Neagoe. Lucrările caricaturistului oltean pot fi admirate în perioada 16 ianuarie -16 februarie la Centrul Cultural Osica de Jos.

Cetățeni și oficialitățile prezenți, în ziua lansării expoziției ,pot primi gratuit portrete realizate de maestrul Gogu Neagoe.

Gogu Neagoe este un oltean cunoscut în toată lumea, pasionat de creioane, de pictură și de caricatură, ale cărui opere au ajuns în zeci de țări din Europa, dar și din alte continente. A absolvit Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova, iar apoi Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” și Facultatea de Drept a Universității din București. A apărut în foarte multe emisiuni de televiziune, din ţară şi din străinătate. Artistul în vârstă de 44 de ani și-a dedicat viața operelor de caricatură, ducând pasiunea peste limitele la care se aștepta vreodată. Artistul s-a alăturat în 2021 unei campanii pentru donarea de sânge la Centrul de Transfuzii Sanguine Bucureşti, „Picătură de viaţă”, realizând „Portret pentru o Picătură de viaţă”, mai precis caricaturi şi portrete pentru donatori.

A creionat sute de portrete

A creionat sute de de portrete, a intrat în contact cu zeci de personalități șefi de state, sportivi și, cel mai important, a ales să-și doneze operele în scopuri caritabile. În anul 2020, de Ziua Femeii, a participat în București la un eveniment caritabil, donând pentru o cauză nobilă. Caricaturistul a realizat un număr de 246 de portrete participanţilor la crosul pentru viaţă „Hope Run for Alexandra”.

Suma colectată de la beneficiarii caricaturilor a fost donată integral pentru ajutorarea polițistei de la Brigada Rutieră din Bucureşti, diagnosticată de melanom malign al membrului inferior clark 4.

Este membru al Asociaţiei Caricaturiştilor Profesionişti din România din 2006, iar din anul 2008 este membru al Asociaţiei Internaţionale de Arte Plastice din Germania, UNESCO.

Participare la festivaluri naţionale şi internaţionale de pictură şi caricatură

A participat la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale de pictură şi caricatură, iar lucrările sale se află în colecţii particulare din România şi din străinătate. Caricaturistul oltean este invitat de onoare, an de an, la festivaluri de folclor din România, cum ar fi Festivalul de folclor „Căluşul Românesc” de la Slatina, cu o tradiție de 21 de ani, Festivalul Naţional de Folclor „Cântece Oltului”, Călimăneşti, judeţul Vâlcea, organizat de peste 51 de ani, în luna august, de Sfânta Maria, Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de Aur” – Tulcea, care are loc la începutul lunii august. Caricaturile artistului sunt expuse în muzee de artă din Australia, SUA, Los Angeles, Iran, Franţa, Italia, Germania, China, Japonia, Bulgaria, Belgia, Grecia.

Acte caritabile

În 2013, artistul a donat 4 lucrări pictate în valoare de 15.000 de euro, la un eveniment caritabil, pentru copiii cu probleme de sănătate şi săraci. De asemenea, a mai participat, fără onorariu, la multe evenimente caritabile de sănătate pentru femei cu probleme de cancer din județul Olt, realizând caricaturi pentru invitaţi, iar sumele colectate din caricaturi au fost donate integral pentru susţinerea unor proiecte de prevenire şi tratament pentru cancerul mamar, precum cel din 2015 până 2019: „Rotary susţine lupta împotriva neoplasmului mamar – Screening gratuit prin mamografie pentru femei din mediul rural, judeţul Olt”.

Gogu Neagoe și-a vândut mai multe lucrări de artă, caricaturi cu personalități, fotbaliști și 6 portrete cu Simona Halep în scop caritabil, toate fondurile strânse fiind folosite pentru achiziționarea de defibrilatoare medicale automate care au fost montate în centre magazine din orașul Slatina.

De asemenea, Gogu Neagoe a inițiat și coordonat concursul de creație plastică, ”Școala mea cea mai frumoasă”, pentru elevii cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani, din comunele și satele județului Olt.