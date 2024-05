Europa League | Xabi Alonso: „Atalanta a fost mai bună“

Antrenorul echipei Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, a felicitat-o pe Atalanta şi a recunoscut că merita să câştige Europa League, după ce s-a impus cu 3-0 în finala desfăşurată miercuri seara, la Dublin.

„Nu a fost ziua noastră, trebuie să acceptăm. Trebuie să o felicităm pe Atalanta, a meritat să câştige. Nu am reuşit să ne facem jocul nostru, iar ei au fost mai buni la toate. Intensitatea Atalantei a fost mai puternică. Nu am reuşit să ne facem aşa cum am dorit jocul de pase în terenul lor. Toată echipa a dat totul, dar nu a fost suficient, trebuie să acceptăm. Vom utiliza această decepţie pentru finala noastră de sâmbătă din Cupa Germaniei“, a declarat tehnicianul spaniol, citat de Agerpres.

Şi mijlocaşul Robert Andrich a recunoscut superioritatea formaţiei Atalanta: „Trebuie să o felicităm, pentru că a meritat mai mult ca noi să câştige. Atalanta a făcut ce a făcut mereu, ea este foarte puternică la dueluri. Pentru noi este o decepţie şi mai mult decât atât, înaintea finalei Cupei Germaniei de sâmbătă“.

