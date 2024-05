La vară se scumpesc apa și canalul în Craiova Masterplanul pe apă şi canal, în ritm de melc

Ca în fiecare an, de la 1 iulie se scumpesc apa şi canalul în Craiova. Craiovenii vor scoate mai mulţi bani din buzunar pentru aceste servicii. Scumpirea se va regăsi în factura pe care cetăţenii o vor plăti în luna august.

La acest moment, prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare a CAO este de 6,27 lei/mc fară TVA. Tariful pentru canalizare este de 4,63de lei/mc fără TVA. De precizat că la prețul pentru apă potabilă se aplică T.V.A. în cotă de 9%. La tariful pentru canalizare – epurare se aplică T.V.A. în cotă de 9%.

În total un craiovean plătește acum pentru un mc de apă și canal 10,90 lei fără TVA. După scumpire, abonaţii CAO vor plăti 11,62 lei/mc pentru apă şi canal. Acest tarif se va aplica şi în localităţile din judeţ în care operatorul de apă şi canal administrează reţelele.

Masterplan

Scumpiri de la 1 iulie

De la 1 iulie 2024, preţul apei potabile va fi indexat cu 4%, şi va avea o creştere uşoară, ajungând la 6,52 lei/mc. În timp ce tariful la canalizare va fi indexat cu 10% şi va creşte la 5,10 lei/mc fără TVA.

Anul 2024 este ultimul an din Planul anual de evoluţie a tarifelor, când tarifele mai cresc.

Reprezentanţii operatorului de apă şi canal spun că ei urmează strategia de tarifare pe periaoda 2019-2024 conform Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.

Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la data de 1 iulie. Atât cu inflaţia cumulată pe ultimul an, cât şi în termeni reali. La acest moment, CAO a obţinut decizia de la ANRSC „privind ajustarea tarifară a preţului şi tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare”. Decizia se aplică după aprobarea noilor preţuri în Consiliul Local al Municipiului Craiova. Acest lucru se întâmplă de obicei în ultima săptămână din luna iunie.

Reprezentanţii CAO spun că această creştere a preţurilor şi tarifelor se va face conform strategiei de tarifare. Scumpirea nu reprezintă un salt spectaculos, va fi o indexare cu inflaţia. Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la data de 1 iulie. Atât cu inflaţia cumulată pe ultimul an, cât şi în termeni reali.

Ultima creştere de preţ a avut loc în urmă cu un an. În ultimii ani, serviciile de apă şi canal s-au tot scumpit. Creșterea tarifelor la apă și canal în Craiova s-a făcut încontinuu în paralel cu programul de modernizare și îmbunătățire a rețelelor de apă și canalizare.

Prin urmare, craiovenii susțin din propriul buzunar modernizările pe fonduri, derulate de furnizorul de apă și canal al orașului, Compania de Apă Oltenia (CAO).

În Craiova, lucrările pe Masterplan sunt întârziate

Masterplanul de apă al Doljului a fost împărţit în 22 de contracte de execuție lucrări, cinci de furnizare utilaje și echipamente şi două de servicii. Megaproiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, finanțat din fonduri europene are o valoare 445 de milioane de euro.

În Craiova proiectul s-a împărţit pe două componente:

CL 01 şi CL 02 după cum lucrările se vor efectua în partea de est sau vest a oraşului. CL 01 are termen de finalizare data de 4 mai 2024, iar CL02 avea ca termen final data de 14.01.2024.

Conform prevederilor contractuale, lucrările proiectate și care urmează să fie executate în cadrul contractului „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în zona est -CL01” vizează:



Extindere rețea de alimentare cu apa în cartier nou Valea Roșie – lungime 1.858 m; reabilitare rețea de alimentare cu apa – lungime 7.327 m; extindere rețea de canalizare – lungime 29.746 m, inclusiv 1.991 racorduri si 833 cămine de vizitare; reabilitare rețea de canalizare – lungime 24.380 m, inclusiv 1.429 racorduri si 865 cămine de vizitare; construcție stații de pompare apa uzata noi (şi conducte de refulare aferente) – 5 bucăți şi reabilitare stații de pompare apă uzată existente – 2 bucăţi.



Valoarea acestui contract de lucrări este în sumă de 82.611.548,26 lei (fără TVA). Aici intră cartierele Bariera Vâlcii, Drumul Apelor, Plaiul Vulcănești, Valea Roșie (unde se extinde rețeaua de alimentare cu apă a cartierului ANL), Craiovița Nouă, 1 Mai, dar şi în zona de la Podul Consul până la Niela. La data de 31.03.2024 lucrările erau efectuate în procent de 18%

Lucrările în zona de vest a oraşului sunt efectuate în procent de 33,10%

Pentru extinderea sistemul de alimentare cu apă şi canalizare în zona de vest a oraşului, respectiv CL02, rețeaua de canalizare se extinde pe o lungime de aproximativ 30.000 de metri. Contractul de execuţie are o valoare de 82.611.548,26 lei (fără TVA). Pe această componentă se fac lucrări de reabilitare a rețelei de alimentare cu apă în orașul Craiova pe o lungime de 3872 m.

Lucrările de canalizare din Craiova şi Dolj sunt în plin proces



Pentru sistemul de canalizare se va extinde rețeaua de canalizare pe o lungime de 58.112 m, inclusiv 3.255 racorduri și 1.484 cămine de vizitare. Totodată, va fi reabilitată rețeaua de canalizare existentă pe o lungime de 1.051 m, inclusiv 92 racorduri și 51 cămine de vizitare. La finalul lor, cartierele Rovine II, Izvorul Rece, Brestei, Mofleni, Catargiu şi Făcăi ar urma să aibă canalizare menajeră.

Valoarea contractului de lucrări este de 72.127.319,00 LEI (fără TVA). În zona de vest a oraşului lucrările la reabilitarea reţelei de apă erau efectuate în procent de 33,10%.