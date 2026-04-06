Reuters: SUA şi Iranul au primit din partea Pakistanului cadrul unei propuneri de pace

La o zi după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat că va dezlănţui „iadul” asupra Teheranului dacă acesta nu va ajunge la un acord, Statele Unite şi Iranul au primit cadrul unui plan de încetare a ostilităţilor, care ar putea intra în vigoare chiar luni. Iranul a declarat că nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz, cum doreşte Washingtonul, ca parte a unui armistiţiu temporar, relatează Reuters.

Şeful armatei pakistaneze, mareşalul Asim Munir, a fost în contact „toată noaptea” cu vicepreşedintele SUA JD Vance, trimisul special Steve Witkoff şi ministrul iranian de externe Abbas Araqchi, a declarat luni o sursă informată cu propunerile. Cadrul pentru încetarea ostilităţilor a fost elaborat de Pakistan şi transmis Iranului şi SUA în cursul nopţii, a precizat sursa,

„Toate elementele trebuie convenite astăzi (luni – n.r.)”, a spus sursa, adăugând că acordul iniţial va fi structurat sub forma unui memorandum de înţelegere finalizat electronic prin intermediul Pakistanului, singurul canal de comunicare din cadrul negocierilor.

"Încetarea focului ar intra în vigoare imediat, redeschizând Strâmtoarea Hormuz"

Conform propunerii, încetarea focului ar intra în vigoare imediat, redeschizând Strâmtoarea Hormuz, cu un termen de 15–20 de zile pentru finalizarea unui acord mai amplu. Acordul, denumit provizoriu „Acordul de la Islamabad”, ar include un cadru regional pentru strâmtoare, cu discuţii finale faţă în faţă la Islamabad.

Nu a existat o reacţie imediată din partea oficialilor americani şi iranieni. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Pakistanului, Tahir Andrabi, a refuzat să comenteze.

Oficialii iranieni au declarat anterior pentru Reuters că Teheranul urmăreşte un armistiţiu permanent, cu garanţii că nu va mai fi atacat de SUA şi Israel. Aceştia au afirmat că Iranul a primit mesaje de la mediatori, printre care Pakistan, Turcia şi Egipt.

Este de aşteptat ca acordul final să includă angajamente din partea Iranului de a nu urmări obţinerea de arme nucleare în schimbul ridicării sancţiunilor şi eliberării activelor îngheţate, a spus sursa.

Citeşte şi: Vremea se schimbă în Săptămâna Mare. Se anunță vânt, ploi și temperaturi sub normalul perioadei





