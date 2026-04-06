Vremea se schimbă în Săptămâna Mare. Se anunță vânt, ploi și temperaturi sub normalul perioadei

Vremea se răceşte accentuat începând de marţi, aşa încât în Săptămâna Mare vor fi precipitaţii mixte, chiar şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare, posibil şi în Capitală, cel mai rece fiind în cursul zilei de vineri. Vântul se va intensifica, iar în zona montană va depăşi 100 km/h. Sâmbătă şi duminică, cel mai probabil, va ploua. Această vreme foarte schimbătoare cu temperaturi sub normalul perioadei se înregistrează ca urmare a unei mase de aer polar.

Meteorologii au emis o informare de intensificări ale vântului, vreme rece, precipitații mixte, la munte ninsoare, strat de zăpadă și viscol. Aceasta va fi valabilă începând de luni dimineața până joi la 10:00.

Astfel, „temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h”.

„Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie) vor fi precipitații mixte în centrul, estul și sudestul țării, iar la munte vor predomina ninsorile și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp”, precizează ANM.

„De marți (07 aprilie), vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la începutul săptămânii viitoare se va menține rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă”, mai informează meteorologii.

Cod galben de vânt puternic

ANM a emis și un cod galben de intensificări ale vântului care va fi valabil de luni de la ora 12:oo până la 21:00. Astfel, „în intervalul menționat, în Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei și nordul Crișanei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 90…100 km/h”.

Meteorologii au emis încă un cod galben de vânt puternic, care va fi valabil în intervalul 06 aprilie, ora 21:00 – 07 aprilie, ora 10:00. „În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 70…80 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…100 km/h”, precizează ANM.

De asemenea, încă un cod galben a fost emis pentru marți până la ora 21:00. „În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100…120 km/h”, potrivit meteorologilor.

Citeşte şi: ANAF va publica “lista albă” a companiilor fără datorii la stat





