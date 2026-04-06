ANAF va publica “lista albă” a companiilor fără datorii la stat

Până la sfârșitul lunii aprilie 2026, Autoritatea Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va publica lista albă” a contribuabililor corecți, respectiv a persoanelor juridice care și-au declarat și achitat la timp obligațiile fiscale și nu înregistrează datorii restante. Măsura vine ca urmare a Ordinului ANAF 1.923/2022, emis în noiembrie 2022, și reprezintă o modalitate de recompensare a companiilor care respectă regulile fiscale.

Potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial nr. 1058 din 1 noiembrie 2022, “lista contribuabililor care nu înregistrează obligații restante” va fi întocmită trimestrial, pentru a reflecta situația reală a firmelor. ANAF precizează că publicarea listei nu este doar un simplu act administrativ, ci și un semnal de credibilitate pentru firmele care își respectă obligațiile față de stat, potrivit Ziarul Financiar.

Pentru a fi cuprinse în lista albă, firmele trebuie să îndeplinească mai multe criterii cumulativ

Pentru a fi cuprinse în lista albă, firmele trebuie să îndeplinească mai multe criterii cumulativ. În primul rând, “sunt depuse, pe perioada de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale, toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal”.

În al doilea rând, companiile trebuie să fi achitat “la scadență/termenul de plată prevăzut de lege, obligațiile fiscale principale și accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei” și să nu înregistreze nicio obligație bugetară restantă la data întocmirii listei.

ANAF mai precizează că în listă pot fi incluși și contribuabilii care beneficiază de înlesniri la plată sau se află în situațiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, art. 157 alin. (2) și (3), atât timp cât aceste facilități sunt în derulare.

Condiția de declarare se verifică la data întocmirii listei

Autoritatea subliniază că, pentru anumite obligații declarative care nu au un termen clar de depunere, condiția de declarare se verifică la data întocmirii listei. Astfel, chiar dacă o declarație fiscală, cum ar fi cea de accize, poate fi depusă “la autoritatea competentă în termen de 5 zile calendaristice de la data eliberării pentru consum, potrivit art. 346 alin. (3) din Codul fiscal – data cunoscută doar de către contribuabil”, criteriul de includere în lista albă se bazează pe faptul că toate declarațiile au fost depuse până la momentul întocmirii listei, indiferent de termenul legal de declarare.

Companiile interesate își pot verifica situația accesând platforma oficială ANAF, unde “lista albă” va fi disponibilă trimestrial.

