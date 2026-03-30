Adolescent de 11 ani, prins la volanul unei mașini

Un adolescent de 11 ani a fost oprit în trafic de polițiști în timp ce conducea o mașină, pe un drum din comuna dâmboviţeană Mătăsaru.

„Polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Mătăsaru au oprit pentru control un autoturism care circula pe DC 72, în comuna Mătăsaru. Cu ocazia verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că la volanul autoturismului se afla un minor, de 11 ani, din comuna Mogoșani“, a transmis IPJ Dâmbovița.

Conform poliţiştilor, băiatul era singur în mașină. Autovehiculul este al părinților, care sunt plecați în străinătate, iar adolescentul se află în grija bunicilor.

Din primele informații, el a condus mașina pe o distanță de câțiva kilometri, de acasă până când a fost oprit de polițiști în trafic.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

