Ministrul Agriculturii cere adaos comercial 20% la toate produsele agroalimentare, timp de 6 luni

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat un act normativ prin care toate produsele agroalimentare să fie supuse unui adaos comercial de 20% pe o perioadă de șase luni, susținând că această intervenție ar urma să stabilizeze piața și să protejeze consumatorii români.

„Din data de 31 martie expiră plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Am avut discuții la guvern. Am încercat să conving cu date, așa cum am făcut de fiecare dată, ce impact poate avea asupra românilor și asupra consumatorilor români. Am arătat cu date clare, inclusiv date oficiale prezentate de către Consiliul Concurenței, prin care prețurile în România au scăzut la alimentele de bază cu procente între 15% și 33%”, a declarat Barbu.

Ministrul a insistat că măsura nu afectează magazinele de retail și că profitul stabilit de 20% este suficient pentru operatori: „Haideți să încercăm ca, pe o perioadă de șase luni, toate produsele agroalimentare să aibă un adaos comercial de 20%. Și spun acest lucru de ce? Pentru că plafonarea adaosului comercial și schema pe care a propus-o Partidul Social-Democrat nu afectează niciun magazin de retail din România. 20% adaos comercial a fost calculat peste toate cheltuielile directe și indirecte, pe fișa de post. 20% reprezintă un profit net. Păi nu mai este bine în magazinul de retail să ai un profit net de 20%?”.

„Intervenția statului, justificată de starea de criză”

Florin Barbu a precizat că măsura propusă nu încalcă directivele sau regulamentele Uniunii Europene și poate fi aplicată imediat în condițiile declarării stării de criză: „Statul poate interveni fără a mai notifica Comisia Europeană, pentru că avem declarată stare de criză”. El a subliniat că această capacitate de intervenție se aplică nu doar alimentelor, ci și energiei, gazelor sau combustibilului utilizat în agricultură și industria alimentară.

În discursul său, ministrul a accentuat urgența deciziei și a criticat așteptarea pasivă în fața problemelor pieței: „Vreau să spun și eu câteva lucruri foarte importante. Și am pus această întrebare și la Guvern. Credeți că moare cineva dacă, timp de șase luni, noi intervenim cu măsuri concrete pentru români și pentru procesatorii români?

Credeți că moare cineva dacă noi intervenim, în acest context greu geopolitic, să reglăm piața în România? Credeți că moare cineva dacă adaosul comercial la produsele alimentare de bază nu mai este de 100% și pe o perioadă de șase luni este de 20-30%? Nu credeți că este momentul să luăm aceste decizii cruciale pentru români într-o perioadă foarte grea? Pentru că am ascultat și eu la televizor și am urmărit cu atenție și se spunea că trebuie să suferim cu toții. Dar de ce să sufere decât românii, procesatorii români și capitalul românesc și să nu sufere și multinaționale?”

Florin Barbu a anunțat că în momentul de față Ministerul Agriculturii are actul normativ pregătit și solicită ca mâine, așa cum s-a întâmplat în anumite momente, în guvern, să se ia decizia.

