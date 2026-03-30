Trei picturi faimoase, furate în 3 minute dintr-un muzeu italian

Trei picturi de Renoir, Cézanne şi Matisse au fost furate, la sfârşitul lunii martie, în mai puţin de trei minute, dintr-un muzeu din apropierea oraşului Parma, în nordul Italiei.

Patru indivizi mascaţi au pătruns prin efracţie în vila aparţinând Fundaţiei Magnani Rocca, din localitatea Traversetolo, în noaptea de 22 spre 23 martie.

Hoţii au forţat uşa principală, au furat trei tablouri şi au fugit prin curtea muzeului.

Potrivit presei italiene, hoţii au furat „Les Poissons”, o pictură târzie (1917) de Auguste Renoir, „Natura morta con ciliegie” (1885-1887) de Paul Cézanne şi „Odalisque sur la terrasse” (1922) de Henri Matisse. Valoarea lot estimată este de câteva milioane de euro.

Hoţii au acţionat „în mai puţin de trei minute, fără a improviza, într-un mod structurat şi organizat”, a declarat muzeul pentru SkyTG24.

Nu au reuşit „să finalizeze furtul datorită activării sistemelor de supraveghere şi intervenţiei extrem de rapide a securităţii şi a carabinierilor”, au adăugat reprezentanţii muzeului, sugerând că hoţii nu au vizat în mod specific cele trei picturi ale sale.

Carabinierii desfăşoară o anchetă şi examinează imaginile de pe camerele de supraveghere de la muzeu, precum şi de la casele şi magazinele din apropiere, a declarat purtătorul de cuvânt al acestora.

În 2021, „Salvator Mundi”, o pictură din atelierul lui Leonardo da Vinci care fusese expusă într-o biserică din Napoli, a fost găsită în apartamentul unui bărbat napolitan, chiar dacă dispariţia sa trecuse neobservată din cauza pandemiei de Covid-19.

Unul dintre cele mai senzaţionale furturi din Italia rămâne cel al „Naşterii Domnului cu Sfântul Francisc şi Sfântul Laurenţiu”, o pictură de Caravaggio furată din oratoriul San Lorenzo din Palermo în 1969 şi încă căutată de atunci.

Citeşte şi: Vremea rea se prelungeşte în toată ţara