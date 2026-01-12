Noi informații despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca

Sofia Vicoveanca a suferit în noaptea de sâmbătă spre duminică un infarct şi a fost internată la Spitalul Clinic de Urgenţă din Suceava. Interpreta de muzică populară este acum în stare stabilă, a declarat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Tiberius Brădăţan.

„Starea pacientei este stabilă”, a menţionat medicul, care nu a oferit alte detalii despre situaţia medicală artistei, după ce familia acesteia ar fi cerut discreţie.

Sofia Vicoveanca, în vârstă de 84 de ani, va rămâne sub supravegherea medicilor de la Secţia de cardiologie a spitalului din Suceava.

