Cântăreața de muzică populară Sofia Vicoveanca, internată în spital în stare gravă

Cunoscuta cântăreață de muzică populară Sofia Vicoveanca a fost în noaptea de sâmbătă spre duminică la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, informează Monitorul de Suceava.

Potrivit medicilor, Sofia Vicoveanca, care are 84 de ani, este în stare stabilă. Purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Tiberius Brădățan, a precizat că nu poate face precizări legate de afecțiunea prezentă, la solicitarea familiei.

Născută pe 23 septembrie 1941, la Toporăuți (actualmente în Ucraina – n.r.), Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România.

Pe numele real Sofia Fusa, aceasta a preluat numele satului copilăriei – Vicovu de Jos, potrivit Wikipedia. În anul 1959 a devenit solistă de muzică populară la Ansamblul de Cântece și Dansuri „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

De-a lungul unei cariere de mai bine de 60 de ani, Sofia Vicoveanca a înregistrat zeci de discuri, fiind supranumită regina sau privighetoarea cântecului bucovinean.

A fost căsătorită cu un jurnalist din Suceava și are un fiu.

Citește și: Bogdan Ivan: Am mare încredere că anul acesta nu o să avem creşteri de preţuri la gaz