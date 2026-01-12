-3.4 C
Craiova
luni, 12 ianuarie, 2026
Bogdan Ivan: Am mare încredere că anul acesta nu o să avem creşteri de preţuri la gaz

De Daniela Moise

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, anunţă că „are mare încredere” că după eliminarea schemei de compensare pentru gaze naturale, de la 1 aprilie, preţurile la gazele naturale nu vor creşte, el arătând că există oferte în piaţă chiar mai mici decât preţul plafonat. El spune că, în situaţii excepţionale, care ţin de pieţele externe, dacă va fi nevoie se va face o plafonare graduală, timp de încă un an.

„Am început încă de anul trecut, în septembrie, o gândire în care la 31 martie, când se termină această schemă de plafonare, România să nu sufere un şoc la fel ca şi în cazul energiei electrice să aibă o creştere abruptă a preţului la gazele naturale. În momentul de faţă, după ce am setat aceste lucruri în întreaga piaţă, avem oferte din piaţă şi sub preţul plafonat astăzi şi am mare încredere că în momentul în care am făcut organizarea pentru data de 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri”, a afirmat Bogdan Ivan, într-o intervenţie la Digi 24

Reducerea plafonului se va face gradual

El spune că, dacă va fi nevoie, reducerea plafonului se va face gradual, timp de încă un an.

„În situaţia puţin probabilă că vor exista perturbaţii pe piaţa internaţională, pe piaţa regională, în materie de gaze, am pregătit alternativa, cea în care să avem reducere graduală a acestui plafon timp de un an de zile, până în 2027, pentru a proteja persoanele fizice şi companiile de o creştere bruscă a preţurilor la gaze naturale, aşa că, în cel mai rău caz, vom avea o prelungire de un an de zile o reducere graduală a acestui plafon dar în mod normal astăzi avem oferte sub preţul plafonat”, a adăugat Ivan.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

