Președintele CNAS, Andrei Baciu, și-a dat ‘demisia de onoare’

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Andrei Baciu (PNL), a anunțat luni că a demisionat din funcție, după ce numele său a apărut în Dosarul Vaccinurilor. În acest dosar sunt urmăriți penal fostul premier PNL Florin Cîțu și foștii miniștri USR ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.

Șeful CNAS și-a explicat decizia într-o postare pe contul său de Facebook, el spunând că are „credința nestrămutată în valorile onoarei și integrității”.

„Astăzi mă adresez vouă cu sufletul deschis și cu credința nestrămutată în valorile onoarei și integrității.

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, am luat decizia de a-mi înainta demisia de onoare din funcția de președinte al CNAS.

Aleg să îmi înaintez demisia de onoare datorită angajamentului meu față de principiile etice și morale în care cred și pe care le-am susținut întotdeauna, și nu dintr-o obligație legală.

De-a lungul a nouă ani de când m-am întors în România și în special în ultimii patru ani, în rolurile pe care le-am avut în timpul crizelor globale pe care România le-a traversat, am acționat cu un respect neclintit pentru legislație, instituții și cetățeni. Medic fiind, am pus mereu pe primul loc binele pacienților.

Am încredere deplină în actul de justiție, convins fiind că adevărul și dreptatea vor prevala.

Vă mulțumesc și vă sunt recunoscător tuturor pentru încrederea și susținerea pe care mi le arătați”, a scris Andrei Baciu pe pagina sa de Facebook.

Andrei Baciu a fost secretar de stat în Ministerul Sănătății în perioada pandemiei, ulterior fiind numit șeful CNCAV.

