Arestări legate de ISIS la New York, care ar fi sub o amenințare teroristă „extrem de gravă”

New York se confruntă cu o amenințare teroristă „extrem de gravă”, în urma arestării a opt cetățeni tadjici care aveau legături suspectate cu ISIS, potrivit Autorității Portuare din New York și șefului de securitate din New Jersey, Greg Ehrie, informează Newsweek.

Rapoartele care au apărut la începutul acestei săptămâni arată că opt bărbați, originari din Tadjikistan, care ar putea fi asociați cu ISIS-Khorasan sau ISIS-K, au fost arestați la New York, Philadelphia și Los Angeles, după ce au intrat ilegal în țară pe la granița dintre SUA și Mexic. Greg Ehrie, șeful de securitate din New Jersey, care a investigat amenințările teroriste pentru FBI înainte de a se alătura autorității portuare, a declarat vineri în timpul unei apariții la Erin Burnett OutFront de la CNN că arestările sugerează că ar putea avea loc un atac terorist.

