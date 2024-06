Steve Clarke, debusolat, le cere fanilor să rămână alături de echipă

Selecţionerul Scoţiei, Steve Clarke, le-a transmis suporterilor să susţină în continuare echipa naţională, în ciuda eşecului categoric suferit în faţa Germaniei (scor 1-5). S-a întâmplat vineri seară, în meciul de deschidere de la EURO 2024, disputat la Munchen.

Performanţa sub aşteptări în faţa gazdelor competiţiei – după o campanie de calificare care a generat speranţe că Scoţia ar putea ajunge pentru prima dată în faza eliminatorie a unui turneu major – nu a fost un indicator al calităţii echipei sale, a spus Clarke.

„Trebuie să depăşim acest eşec, trebuie să mergem mai departe. Nu am jucat la standardele noastre. Defensiv nu am fost foarte buni şi nici cu mingea nu am fost foarte buni. O noapte dezamăgitoare“, a declarat selecţionerul scoţian, citat de Agerpres.

Steve Clarke le-a promis, totodată, fanilor că echipa sa va reveni în următorul meci împotriva Elveţiei, pe 19 iunie la Koln:

„Păstraţi-vă încrederea şi ne vedem la următorul meci“. Întrebat dacă aceasta a fost cea mai grea noapte la cârma echipei naţionale, Clarke a negat.

„Nu, am avut nopţi mai grele până acum, voi face faţă. Cred că jucătorii vor trece repede peste asta. Nu m-am îndoit niciodată de jucătorii mei şi nu o voi face niciodată“, a spus Steve Clarke.

