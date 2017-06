» Întreruperi energie electrică de mâine

DOLJ

• Între orele 8.00 – 16.00, Băilești PTA 2 Băilești – circuit JT nr. 3.

• Între orele 9.00 – 16.00, Craiova PT 99 – cartier George Enescu, str. Dâmboviţa, blocurile – 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, C 1, C 2, C 3, G, B 8, B 4, D 2, R 1, Şcoala nr. 12; PT Terți: PT 770 OMV, PT 771 Depozit OMV Ișalnița.

• Între orele 9.00 – 17.00, Argetoaia PTA Berbeșu.

• Între orele 9.30 – 17.30, Scaești PTA 1 Scaești – plecare JT nr. 1.

GORJ

• Între orele 9.00 – 15.30, Târgu Jiu PTAM 233 – bulevardul Ecaterina Teodoroiu – PECO MOL.

• Între orele 9.00 – 17.00, Turceni PTA Gârbovu – sat Gârbovu, PTA Murgești nr. 1, PTA Murgești nr. 2 – sat Murgești, SC YADIL, PTA Ștrand Turceni (terț), PTA Stație Deșeuri Turceni (terț), PTA Jilț nr. 2 – strada 13 Septembrie – Unitatea Pompieri Turceni, Spitalul de Pshiatrie; Plopșoru PTA Ceplea – sat Ceplea, PTA Broșteni – sat Broșteni.

• Între orele 10.00 – 12.00, Novaci PTCZ Spital Novaci – străzile: Dimitrie Brezulescu, Eroilor, Aleea Gruiului, Aleea Trandafirilor, Ocolului, Parângului, Spital Novaci, Judecătoria Novaci, Brutărie, Ambulanţa, Valea Gilortului, Primăria Novaci.

MEHEDINȚI

• Între orele 9.00 – 13.00, Corcova PTA Imoasa; Obârsia de Câmp PTA Mecarex Obârsia de Câmp.

• Între orele 10.00 – 18.00, Drobeta Turnu Severin PTCZ 71 – blocul M1 scara 3 și scara 4; PTCZ 328 – blocul E 9 scara 1.

• Între orele 12.00 – 16.00, Corcova PTA IAS Jirovel; Obârsia de Câmp PTA Obârsia de Câmp.

OLT

• Între orele 9.00 – 12.00, Oporelu PTA 1 Oporelu.

• Între orele 9.00 – 17.00, Teslui PTA 6 IGO Teslui, PTA 7 IGO Teslui, PTA 8 IGO Teslui, PTA 9 IGO Teslui, PTA 10 IGO Teslui.

• Între orele 10.00 – 18.00, Vlădila PTA Vlădila.

• Între orele 12.00 – 15.00, Oporelu PTA 2 Oporelu.

VÂLCEA

• Între orele 7.00 – 9.00, Râmnicu Vâlcea PTCZ Alutus.

• Între orele 9.00 – 12.00, Râmnicu Vâlcea PTA Vasiloni (terţ), PTA Goranu 6, PTAB Goranu 9 – cartier Goranu – parţial.

• Între orele 12.00 – 17.00, Râmnicu Vâlcea PTA Vasiloni (terţ), PTA Goranu 6, PTAB Goranu 9, PTA Goranu 1 – cartier Goranu – parţial.