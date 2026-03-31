Atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești: incendii masive și exporturi afectate în zona Mării Baltice

O serie de atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere din nord-vestul Rusiei au provocat incendii de amploare și au afectat semnificativ exporturile de țiței, arată analizele recente bazate pe imagini din satelit și date verificate.

Loviturile au vizat mai multe obiective strategice din regiunea Leningrad, în apropiere de Sankt Petersburg, la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina. Printre acestea se numără porturile petroliere Ust-Luga și Primorsk, dar și rafinăria Kirishi refinery.

Incendii vizibile din satelit și distrugeri semnificative

Imaginile din satelit indică nori masivi de fum și incendii care au durat mai multe zile. La Primorsk și Ust-Luga au fost distruse sau avariate cel puțin opt rezervoare de stocare în fiecare locație, în timp ce la Kirishi au fost afectate cel puțin două.

Datele furnizate de sistemul FIRMS al NASA au confirmat prezența unor semnături termice intense, semn că incendiile erau încă active la ore bune după atacuri.

Exporturile de petrol, puternic afectate

Conform analizelor realizate de Centre for Research on Energy and Clean Air, cele două porturi atacate sunt esențiale pentru exporturile de petrol ale Rusiei: aproximativ 22% din livrări pleacă din Primorsk și 20% din Ust-Luga.

Pentru prima dată de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022, nu a fost încărcată nicio navă cu petrol în porturile baltice timp de două zile consecutive, pe 26 și 27 martie. În urma atacurilor, aproximativ 40% din capacitatea de export a Rusiei ar fi fost temporar blocată.

Strategie militară și presiuni internaționale

Potrivit declarațiilor comandantului ucrainean Robert Brovdi, operațiunea a avut ca scop „demilitarizarea infrastructurii petroliere” care susține efortul de război al Rusiei.

De cealaltă parte, Volodimir Zelenski a precizat că aliații Kievului au cerut reducerea acestor atacuri, pe fondul temerilor legate de creșterea prețurilor globale la energie. Liderul ucrainean a subliniat însă că astfel de acțiuni vor înceta doar dacă Rusia va opri atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Impact global și riscuri economice

Atacurile vin într-un moment deja tensionat pentru piețele energetice, afectate de conflictele din Orientul Mijlociu, potrivit BBC. Creșterea prețurilor la petrol a adus Rusiei venituri semnificative, estimate la peste 7 miliarde de lire sterline doar în ultimele săptămâni din martie.

Analiștii avertizează că, pe termen lung, aceste lovituri ar putea influența echilibrul global al energiei și ar putea determina intervenții politice din partea marilor puteri pentru stabilizarea pieței.

