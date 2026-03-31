Primăria Craiova a cumpărat o stradă și un parc

Ce vrea Primăria Craiova să facă cu terenurile cumpărate ale cărui rapoarte de evaluare au fost recent aprobate de Consiliul Local. Primarul promite că li se păstrează destinația avută înainte cu mulți ani. Prin urmare, locatarii din blocurile 9A și 9B de pe strada Colonel Scarlat Demetriade pot sta liniștiți că nu se vor trezi cu un bloc lângă scara blocului și vor avea și asfalt la intrare și în parcări. De cealaltă parte locatarii din cvartalul de blocuri de la Patria se vor bucura în continuare de spațiul verde și locul de joacă așa cum era înainte de-a fi retrocedat. Acum rămâne de văzut dacă primăria se ține de cuvânt

Terenul de pe strada str.Colonel Scarlat Demetriade nr.9A şi 9B, este situat în Brazda lui Novac, în spatele Colegiului Velovan. Este vorba de o stradă întreagă, pe care primăria o cumpără cu 1.030.111 euro.

“Se aprobă raportul de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii achiziţionării, de către municipiul Craiova, a imobilului-teren, în suprafaţă de 2454 mp., situat în municipiul Craiova, str.Colonel Scarlat Demetriade nr.9A şi 9B, înscris în Cartea funciară nr.251713-Craiova, în cuantum de 5.247.074 lei, echivalent a 1.030.111 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Valorile prevăzute la alin.(1), nu includ TVA.”, se spune în HCL.

Primarul Craiovei promite că aici a fost și va rămâne stradă.



“Vizavi de acest teren, dacă mergeți la fața locului veți vedea că este una dintre căile de acces la blocuri care la ora actuală arată ca după bombardament. Oamenii cred că este al primăriei și am primit zeci/ sute de sesizări: Asfaltați în zonă. Nu este terenul nostru. Oamenii au dreptul să intre la parcările proprii. Terenurile cumpărate au destinația pentru care au fost cumpărate. Este vorba despre parcări existente acum mulți ani și s-au retrocedat de instanțe și oamenii au ajuns să nu aibă fie parcare, fie alee de intrare în bloc. Am achiziționat aceste terenuri ca să aibă destinația pe care au avut-o dintotdeauna”, spune primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

Scump, scump, dar rămâne spațiu verde

Terenul din buricul orașului, de pe strada A.I.Cuza va fi și el achiziționat chiar dacă prețul este piperat. Va fi un spațiu verde cu o valoare de cumpărare de 603 de euro/mp.



„Se aprobă raportul de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii achiziţionării, de către municipiul Craiova, a imobilului – teren, în suprafaţă de 500 mp. din acte şi 499 mp. din măsurători, situat în str. A.I.Cuza nr.17A, înscris în Cartea funciară nr.222042-Craiova, în cuantum de 1.537.539 lei, echivalent a 301.780 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Valorile prevăzute la alin.(1), nu includ TVA”, se spune în HCL.

În cazul acestuia a fost o întreagă Odisee. Proprietarul a mai încercat să-l vândă primăriei fără succes, propunerea a fost scoasă chiar de primar de pe lista ședinței de Consiliu Local. Văzând că negocierile cu administrația locală nu au un rezultat, proprietarul l-a îngrădit. S-a iscat un adevărat scandal în rândul locatarilor din bloc care au susținut că vor fi văduviți de spațiu verde și loc de joacă pentru micuți.

Prin urmare, primăria le-a îndeplinit dorința și a cumpărat terenul.