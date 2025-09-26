Râmnicu Vâlcea: Accident rutier pe DN7 soldat cu doi răniți

Polițiștii Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea au intervenit, azi, la un accident rutier produs pe DN7, la kilometrul 172, pe raza municipiului.

În eveniment au fost implicate două autoturisme, iar cauza probabilă a fost pătrunderea pe sensul opus de mers

În urma impactului, doi pasageri au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate cauzele și împrejurările producerii accidentului, potrivit IPJ Vâlcea.

