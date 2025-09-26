Primarul din Turcinești, implicat într-un accident rutier controversat

Comuna Turcinești a fost scena unui incident rutier pe 23 septembrie, în care este implicat primarul Ion Dijmărescu. Evenimentul a stârnit reacții puternice în rândul localnicilor și a generat controverse legate de circumstanțele producerii acestuia.

Circumstanțele accidentului

Potrivit martorilor și surselor locale, primarul ar fi participat la o întâlnire unde ar fi consumat băuturi alcoolice, după care s-ar fi urcat la volanul autoturismului primăriei.

În timpul deplasării, conducerea vehiculului ar fi fost haotică, iar primarul ar fi pierdut controlul și ar fi intrat într-un alt autoturism, aparținând unei femei din comună. Cele două părți ar fi încheiat ulterior o constatare amiabilă, iar primarul ar fi oferit asigurarea. Mașina primăriei a rămas avariată și a fost lăsată la poarta locuinței edilului.

Controverse și versiuni contradictorii

Primarul a declarat că la volan nu s-ar fi aflat el, ci o angajată a primăriei, de la compartimentul Cadastru, cunoscută sub numele de Ana. Versiunea sa este însă contestată de martori, care susțin că l-au văzut pe primar conducând vehiculul în momentul accidentului.

Incidentul a stârnit discuții aprinse în comunitate, mai ales având în vedere că autoturismul implicat este proprietatea instituției publice. Locuitorii solicită transparență și verificări din partea organelor abilitate pentru a clarifica situația și a proteja imaginea instituției.

Citește și: (VIDEO) Bărbat arestat preventiv pentru viol săvârșit asupra unui minor în Filiași