(VIDEO) Bărbat arestat preventiv pentru viol săvârșit asupra unui minor în Filiași

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Filiași au reținut, pe 25 septembrie, un bărbat de 35 de ani, cercetat pentru viol asupra unui minor.

Incidentul a fost semnalat de un tânăr de 17 ani, fiul vitreg al agresorului. El a anunțat că tatăl său vitreg ar fi întreținut raporturi sexuale cu sora sa, de 12 ani, în seara zilei de 24 septembrie.

Cercetările sunt efectuate de polițiști, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Filiași. Potrivit IP Dolj, faptele ar fi avut loc între iunie și septembrie 2025, bărbatul profitând de starea de vulnerabilitate a fiicei vitrege.

Măsuri luate de autorități

Pe baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Azi, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care au fost comise faptele.

Citește și: România digitalizează accesul la fonduri europene prin inteligență artificială și automatizare