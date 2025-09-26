România digitalizează accesul la fonduri europene prin inteligență artificială și automatizare

Dragoș Pîslaru, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat deblocarea unui proiect de inteligență artificială (AI) și automatizare a proceselor robotizate (RPA), finanțat prin PNRR, menit să transforme modul în care beneficiarii interacționează cu instituția.

Scopul proiectului

Proiectul urmărește automatizarea verificărilor, completarea formularelor, validările și alte procese birocratice care astăzi sunt lente și consumatoare de timp.

Tehnologiile AI și RPA vor permite:

Degrevarea ministerului de sarcinile repetitive

Facilitarea accesului la finanțare pentru un număr mai mare de beneficiari, în special IMM-uri și alte entități care întâmpină dificultăți în parcurgerea procedurilor

Avantajele pentru beneficiari și instituție

Ministrul Pîslaru a subliniat principalele beneficii ale digitalizării:

Reducerea birocrației inutile

Creșterea vitezei de răspuns pentru solicitanții de fonduri

pentru solicitanții de fonduri O experiență mai prietenoasă și mai transparentă pentru utilizatorii sistemului

pentru utilizatorii sistemului Utilizarea resurselor umane în activități cu valoare adăugată reală

Digitalizarea administrației publice

Proiectul face parte dintr-un efort mai amplu de simplificare a procedurilor Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. „Nu reinventăm hârtia, ci digitalizăm procesul”, a explicat ministrul.

Pîslaru a mulțumit public celor implicați în deblocarea proiectului, inclusiv ministrului Radu Miruță, colegilor din MIE, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Un pas către administrația secolului XXI

Ministrul a subliniat că acest proiect reprezintă doar începutul unui proces prin care România își aduce administrația în secolul XXI. Fondurile europene sunt văzute ca un instrument esențial pentru construirea unui stat mai eficient, mai transparent și mai apropiat de nevoile oamenilor.

