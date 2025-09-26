Cadavrul unui român descoperit într-un depozit din Italia. Bărbatul ar fi fost împușcat

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru omor după ce trupul neînsuflețit al unui român de 37 de ani a fost găsit într-un depozit situat la periferia orașului Colico, provincia Lecco, nordul Italiei. Primele ipoteze indică faptul că bărbatul ar fi fost împușcat.

Tragedia a avut loc miercuri, 24 septembrie, iar victimele au fost identificate ca fiind Ioan Florean, cetățean român născut în 1987. Bărbatul lucra ca electrician și era cunoscut în comunitate pentru activitatea sa profesională.

La fața locului au intervenit imediat carabinierii și procurorii din Lecco, care au deschis ancheta sub acuzația de omor calificat, potrivit Lecco Today.

Primele investigații

Conform informațiilor preliminare, există suspiciunea că bărbatul a fost împușcat. Ancheta implică:

Reconstituirea filmului morții

Analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere

Audieri ale martorilor

Verificarea tuturor indiciilor care ar putea conduce la identificarea autorului sau autorilor.

Autopsia, pas decisiv în stabilirea cauzei morții

Trupul lui Ioan Florean a fost transportat la medicina legală, unde va fi efectuată autopsia. Procurorii consideră examinarea esentială pentru confirmarea ipotezei unui foc de armă și orientarea anchetei.

Autoritățile italiene încearcă să stabilească circumstanțele exacte ale tragediei și motivul care ar fi putut sta la baza unui posibil act de violență. Procuratura din Lecco a anunțat că investigațiile vor continua în următoarele ore, iar publicul va fi informat despre eventuale evoluții majore.

