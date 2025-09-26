Consultații și analize gratuite în satele din România prin caravana „Nu am făcut destul”

În perioada 27 septembrie – 23 noiembrie 2025, peste 1.000 de persoane din mediul rural vor beneficia de testări și controale medicale gratuite în cadrul caravanei „Nu am făcut destul”.
Acțiunea este organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), ajunsă la a XII-a ediție consecutivă.
Tipul investigațiilor și echipa medicală
Investigațiile se concentrează pe depistarea bolilor oncologice și includ:
- Analize de sânge și urină
- Ecografii mamare
- Consult urologic cu ecografie
- Test de sângerări oculte din materiile fecale
- Măsurarea tensiunii arteriale, glicemiei, greutății și înălțimii
- Calculul indicelui de masă corporală
Testările vor fi realizate de medici specialiști, asistente medicale și elevi voluntari de la școli postliceale sanitare.
Localități vizitate și calendarul ediției 2025
Caravana va ajunge în județele: Argeș, Olt, Brașov, Covasna și Vâlcea. În fiecare sat sunt programate câte două vizite:
- Prima vizită: recoltarea probelor de sânge și urină
- A doua vizită (weekendul următor): analizarea rezultatelor și investigații mai amănunțite
Calendar selectiv:
- 27 septembrie, 4 și 5 octombrie – Priboieni, Argeș
- 4, 11 și 12 octombrie – Scărișoara, Olt
- 11, 18 și 19 octombrie – Ștefan cel Mare, Argeș
- 18, 25 și 26 octombrie – Șoarș, Brașov
- 15, 22 și 23 noiembrie – Mihăiești, Vâlcea
Costul total al analizelor gratuite poate ajunge până la 1.600 lei per persoană.
Componenta educațională și prevenția
Caravana nu se limitează la testări, ci include și o componentă educațională:
- Pacienții discută cu medicii și voluntarii despre importanța prevenției
- Acces la pliante și broșuri informative
- Promovarea instrumentelor digitale pentru educație medicală
„Prin această caravană încercăm să aducem asistența medicală mai aproape de oameni, mai ales acolo unde accesul la servicii medicale este redus. Prevenția și depistarea la timp a bolilor oncologice pot salva vieți.” – Cezar Irimia, președinte FABC
Impactul edițiilor anterioare
Pe parcursul celor 11 ediții precedente, caravana a testat peste 12.600 de persoane din 34 de județe, cu implicarea a peste 600 de medici, asistente și voluntari. În ultimii 7 ani, s-au diagnosticat cel puțin 34 de cazuri de cancer (mamar, de prostată și de piele).
Context național și importanța prevenției
România alocă doar 62 euro per locuitor pentru prevenție, comparativ cu media europeană de 213 euro. Accesul inegal la investigații și lipsa programelor de screening duc la:
- Rate ridicate de mortalitate prin cancer
- Diagnosticare tardivă și acces limitat la tratamente eficiente
- Românii mor mai frecvent din cauza cancerului decât media europeană, chiar dacă se îmbolnăvesc mai rar
Potrivit estimărilor OECD (2024), cancerul va reduce speranța medie de viață cu 1,7 ani până în 2050 dacă nu se iau măsuri urgente.
