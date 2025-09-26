Consultații și analize gratuite în satele din România prin caravana „Nu am făcut destul”

În perioada 27 septembrie – 23 noiembrie 2025, peste 1.000 de persoane din mediul rural vor beneficia de testări și controale medicale gratuite în cadrul caravanei „Nu am făcut destul”.

Acțiunea este organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), ajunsă la a XII-a ediție consecutivă.

Tipul investigațiilor și echipa medicală

Investigațiile se concentrează pe depistarea bolilor oncologice și includ:

Analize de sânge și urină

Ecografii mamare

Consult urologic cu ecografie

Test de sângerări oculte din materiile fecale

Măsurarea tensiunii arteriale, glicemiei, greutății și înălțimii

Calculul indicelui de masă corporală

Testările vor fi realizate de medici specialiști, asistente medicale și elevi voluntari de la școli postliceale sanitare.

Localități vizitate și calendarul ediției 2025

Caravana va ajunge în județele: Argeș, Olt, Brașov, Covasna și Vâlcea. În fiecare sat sunt programate câte două vizite:

Prima vizită: recoltarea probelor de sânge și urină

A doua vizită (weekendul următor): analizarea rezultatelor și investigații mai amănunțite

Calendar selectiv:

27 septembrie, 4 și 5 octombrie – Priboieni, Argeș

4, 11 și 12 octombrie – Scărișoara, Olt

11, 18 și 19 octombrie – Ștefan cel Mare, Argeș

18, 25 și 26 octombrie – Șoarș, Brașov

15, 22 și 23 noiembrie – Mihăiești, Vâlcea

Costul total al analizelor gratuite poate ajunge până la 1.600 lei per persoană.

Componenta educațională și prevenția

Caravana nu se limitează la testări, ci include și o componentă educațională:

Pacienții discută cu medicii și voluntarii despre importanța prevenției

Acces la pliante și broșuri informative

Promovarea instrumentelor digitale pentru educație medicală

„Prin această caravană încercăm să aducem asistența medicală mai aproape de oameni, mai ales acolo unde accesul la servicii medicale este redus. Prevenția și depistarea la timp a bolilor oncologice pot salva vieți.” – Cezar Irimia, președinte FABC

Impactul edițiilor anterioare

Pe parcursul celor 11 ediții precedente, caravana a testat peste 12.600 de persoane din 34 de județe, cu implicarea a peste 600 de medici, asistente și voluntari. În ultimii 7 ani, s-au diagnosticat cel puțin 34 de cazuri de cancer (mamar, de prostată și de piele).

Context național și importanța prevenției

România alocă doar 62 euro per locuitor pentru prevenție, comparativ cu media europeană de 213 euro. Accesul inegal la investigații și lipsa programelor de screening duc la:

Rate ridicate de mortalitate prin cancer

Diagnosticare tardivă și acces limitat la tratamente eficiente

Românii mor mai frecvent din cauza cancerului decât media europeană, chiar dacă se îmbolnăvesc mai rar

Potrivit estimărilor OECD (2024), cancerul va reduce speranța medie de viață cu 1,7 ani până în 2050 dacă nu se iau măsuri urgente.

