Vâlcea: Accident rutier în localitatea Galicea. Șoferița a fost rănită

Polițiștii Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea au fost sesizați, azi, cu privire la producerea unui accident rutier pe raza localității Galicea.

O femeie de 53 de ani, din localitate, aflată la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în șanț.

În urma impactului, conducătoarea auto a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, potrivit IPJ Vâlcea. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

