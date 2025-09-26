James Comey, fostul director FBI, pus sub acuzare

Fostul director al FBI, James Comey, a fost pus sub acuzare de un mare juriu federal din districtul estic al Virginii. Este acuzat de fals în declarații și obstrucționarea unei proceduri judiciare.

Acuzațiile sunt legate de mărturia sa din 2020 în fața Comisiei Judiciare a Senatului, în care a negat implicarea sa în scurgerile de informații privind anchetele FBI legate de Hillary Clinton și posibilele legături cu Rusia. Ulterior, declarațiile sale au fost contestate de dovezi și mărturii ale fostului său adjunct, Andrew McCabe.

Detalii ale acuzațiilor și procesul

Comey, în vârstă de 64 de ani, riscă până la cinci ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat. Procesul este programat pentru 9 octombrie 2025. Într-o declarație publică, Comey a declarat că este nevinovat, iar avocatul său, Patrick J. Fitzgerald, a subliniat că acuzațiile sunt nefondate și vor fi contestate în instanță.

Context politic și reacții

Acuzațiile au loc într-un context politic tensionat, în care președintele Donald Trump a cerut Departamentului de Justiție să acționeze împotriva foștilor săi critici. Inițial, procurorul federal principal din Virginia de Nord, Erik Siebert, a respins acuzațiile, considerându-le nefondate. Ulterior, Siebert a demisionat, iar succesoarea sa, Lindsey Halligan, fost avocat al lui Trump, a preluat cazul și a prezentat acuzațiile în fața juriului.

Impact asupra familiei Comey

Familia lui Comey a fost de asemenea afectată: ginerele său a demisionat din funcția de procuror național de securitate, iar fiica sa, Maurene Comey, a fost concediată din funcția de procuror adjunct în Manhattan. Maurene a intentat un proces împotriva Departamentului de Justiție, susținând că demiterea sa a fost motivată politic, din cauza activității tatălui său.

Judecătorul și următorii pași

Procesul lui Comey va fi supravegheat de judecătorul federal Michael Nachmanoff, cunoscut pentru abordarea sa echilibrată în cazuri complexe, potrivit Indiana public media.

Această situație ridică întrebări despre independența sistemului judiciar american. Susținătorii acuzării consideră că este vorba despre o restabilire a responsabilității, în timp ce criticii văd în acest caz o posibilă politizare a justiției.

