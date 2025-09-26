14.5 C
Craiova
vineri, 26 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăPoliticaInternationalO rachetă lansată din Yemen a declanșat sirenele de raid aerian în Israel

O rachetă lansată din Yemen a declanșat sirenele de raid aerian în Israel

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Momente de panică joi seară în centrul Israelului. Milioane de oameni s-au adăpostit în buncăre după declanșarea sirenelor de raid aerian. Incidentul a fost provocat de o rachetă lansată din Yemen, a anunțat armata israeliană.

Interceptare reușită

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că proiectilul a fost interceptat cu succes de sistemele de apărare antiaeriană, la doar câteva minute după ce alertele au fost declanșate, în jurul orei 22:39.

„Amenințarea a fost neutralizată”, a precizat armata.

Zborurile spre aeroportul Ben Gurion au fost temporar suspendate, însă activitatea a fost reluată rapid după ridicarea alertei.

Contextul regional

Incidentul a avut loc la câteva ore după ce Israelul a desfășurat cel mai amplu atac aerian de până acum asupra unor ținte houthi din capitala Yemenului, Sanaa.

La ora 22:53, Comandamentul Frontului Intern a declarat încheiată situația de urgență și a anunțat că locuitorii pot părăsi adăposturile, potrivit YnetNews.

Citește și: O româncă, acuzată de uciderea unui bătrân de 81 de ani în Franța

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

O ședință de Consiliu Local cu multe contre. A...

Ședința de Consiliu Local desfășurată ieri, 25.09.2025, se anunța...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA