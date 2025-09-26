O rachetă lansată din Yemen a declanșat sirenele de raid aerian în Israel

Momente de panică joi seară în centrul Israelului. Milioane de oameni s-au adăpostit în buncăre după declanșarea sirenelor de raid aerian. Incidentul a fost provocat de o rachetă lansată din Yemen, a anunțat armata israeliană.

Interceptare reușită

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că proiectilul a fost interceptat cu succes de sistemele de apărare antiaeriană, la doar câteva minute după ce alertele au fost declanșate, în jurul orei 22:39.

„Amenințarea a fost neutralizată”, a precizat armata.

Zborurile spre aeroportul Ben Gurion au fost temporar suspendate, însă activitatea a fost reluată rapid după ridicarea alertei.

Contextul regional

Incidentul a avut loc la câteva ore după ce Israelul a desfășurat cel mai amplu atac aerian de până acum asupra unor ținte houthi din capitala Yemenului, Sanaa.

La ora 22:53, Comandamentul Frontului Intern a declarat încheiată situația de urgență și a anunțat că locuitorii pot părăsi adăposturile, potrivit YnetNews.

