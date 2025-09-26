14.5 C
Craiova
vineri, 26 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentO româncă, acuzată de uciderea unui bătrân de 81 de ani în Franța

O româncă, acuzată de uciderea unui bătrân de 81 de ani în Franța

De Mariana BUTNARIU
Românca a fost identificată și arestată
Românca a fost identificată și arestată

O româncă, de 24 de ani, a fost pusă sub acuzare în Franța în cadrul anchetei privind moartea violentă a unui bărbat de 81 de ani, a anunțat procurorul republican din Chalon-sur-Saône, Patrice Guigon, citat de AFP.

Suspecta este urmărită penal pentru „crimă precedată de o altă infracțiune”, fără ca autoritățile să ofere detalii despre natura acesteia. Ea a fost plasată în detenție preventivă la penitenciarul din Dijon.

Crima din apropierea gării

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, în apropierea gării din Tournus, un oraș din estul Franței. Victima, un bărbat de 81 de ani, a fost atacată cu mai multe lovituri de cuțit, care i-au fost fatale.

Românca a fost identificată și arestată pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și a mărturiilor adunate de anchetatori.

Ancheta, reclasificată

Inițial, parchetul a deschis o anchetă pentru omor calificat, dar dosarul a fost ulterior reclasificat ca omucidere, întrucât nu existau elemente suficiente pentru a dovedi premeditarea faptei.

Context juridic: „crimă” vs. „omucidere” în Franța

În dreptul penal francez, există o diferență importantă între mai multe categorii de fapte:

  • Omucidere (homicide volontaire) – reprezintă uciderea intenționată a unei persoane, dar fără dovezi clare de planificare sau premeditare.
  • Crimă cu premeditare (assassinat) – este o formă agravată de omucidere, atunci când există dovezi că fapta a fost pregătită dinainte.
  • Omor calificat – se aplică atunci când există circumstanțe agravante, cum ar fi cruzimea excesivă, victima vulnerabilă sau legătura cu o altă infracțiune.

Clasificarea are impact direct asupra pedepselor:

  • pentru omucidere simplă, pedeapsa maximă este de 30 de ani de închisoare;
  • pentru crimă cu premeditare sau „crimă precedată de altă infracțiune”, pedeapsa poate ajunge la închisoare pe viață.

Citește și: (VIDEO) Tragedie rutieră în Peru: 14 morți și patru răniți după coliziunea dintre un microbuz și un camion

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA