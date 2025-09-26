O româncă, acuzată de uciderea unui bătrân de 81 de ani în Franța

O româncă, de 24 de ani, a fost pusă sub acuzare în Franța în cadrul anchetei privind moartea violentă a unui bărbat de 81 de ani, a anunțat procurorul republican din Chalon-sur-Saône, Patrice Guigon, citat de AFP.

Suspecta este urmărită penal pentru „crimă precedată de o altă infracțiune”, fără ca autoritățile să ofere detalii despre natura acesteia. Ea a fost plasată în detenție preventivă la penitenciarul din Dijon.

Crima din apropierea gării

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, în apropierea gării din Tournus, un oraș din estul Franței. Victima, un bărbat de 81 de ani, a fost atacată cu mai multe lovituri de cuțit, care i-au fost fatale.

Românca a fost identificată și arestată pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și a mărturiilor adunate de anchetatori.

Ancheta, reclasificată

Inițial, parchetul a deschis o anchetă pentru omor calificat, dar dosarul a fost ulterior reclasificat ca omucidere, întrucât nu existau elemente suficiente pentru a dovedi premeditarea faptei.

Context juridic: „crimă” vs. „omucidere” în Franța

În dreptul penal francez, există o diferență importantă între mai multe categorii de fapte:

Omucidere (homicide volontaire) – reprezintă uciderea intenționată a unei persoane, dar fără dovezi clare de planificare sau premeditare.

(homicide volontaire) – reprezintă uciderea intenționată a unei persoane, dar fără dovezi clare de planificare sau premeditare. Crimă cu premeditare (assassinat) – este o formă agravată de omucidere, atunci când există dovezi că fapta a fost pregătită dinainte.

(assassinat) – este o formă agravată de omucidere, atunci când există dovezi că fapta a fost pregătită dinainte. Omor calificat – se aplică atunci când există circumstanțe agravante, cum ar fi cruzimea excesivă, victima vulnerabilă sau legătura cu o altă infracțiune.

Clasificarea are impact direct asupra pedepselor:

pentru omucidere simplă, pedeapsa maximă este de 30 de ani de închisoare;

pentru crimă cu premeditare sau „crimă precedată de altă infracțiune”, pedeapsa poate ajunge la închisoare pe viață.

