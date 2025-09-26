O româncă, acuzată de uciderea unui bătrân de 81 de ani în Franța

O româncă, de 24 de ani, a fost pusă sub acuzare în Franța în cadrul anchetei privind moartea violentă a unui bărbat de 81 de ani, a anunțat procurorul republican din Chalon-sur-Saône, Patrice Guigon, citat de AFP.
Suspecta este urmărită penal pentru „crimă precedată de o altă infracțiune”, fără ca autoritățile să ofere detalii despre natura acesteia. Ea a fost plasată în detenție preventivă la penitenciarul din Dijon.
Crima din apropierea gării
Incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, în apropierea gării din Tournus, un oraș din estul Franței. Victima, un bărbat de 81 de ani, a fost atacată cu mai multe lovituri de cuțit, care i-au fost fatale.
Românca a fost identificată și arestată pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și a mărturiilor adunate de anchetatori.
Ancheta, reclasificată
Inițial, parchetul a deschis o anchetă pentru omor calificat, dar dosarul a fost ulterior reclasificat ca omucidere, întrucât nu existau elemente suficiente pentru a dovedi premeditarea faptei.
Context juridic: „crimă” vs. „omucidere” în Franța
În dreptul penal francez, există o diferență importantă între mai multe categorii de fapte:
- Omucidere (homicide volontaire) – reprezintă uciderea intenționată a unei persoane, dar fără dovezi clare de planificare sau premeditare.
- Crimă cu premeditare (assassinat) – este o formă agravată de omucidere, atunci când există dovezi că fapta a fost pregătită dinainte.
- Omor calificat – se aplică atunci când există circumstanțe agravante, cum ar fi cruzimea excesivă, victima vulnerabilă sau legătura cu o altă infracțiune.
Clasificarea are impact direct asupra pedepselor:
- pentru omucidere simplă, pedeapsa maximă este de 30 de ani de închisoare;
- pentru crimă cu premeditare sau „crimă precedată de altă infracțiune”, pedeapsa poate ajunge la închisoare pe viață.
