(VIDEO) Tragedie rutieră în Peru: 14 morți și patru răniți după coliziunea dintre un microbuz și un camion

Cel puțin 14 persoane au murit și alte patru au fost rănite într-un accident rutier grav produs miercuri seara, în sudul Peru, potrivit AFP.

Accidentul a avut loc în regiunea Moquegua, după ce un microbuz s-a ciocnit violent cu un camion. Printre victime se numără și trei cetățeni bolivieni.

Răniții au fost transportați de urgență la spitalul regional din Moquegua, unde primesc îngrijiri medicale.

Victime, membri ai unei formații muzicale

Potrivit presei locale, microbuzul transporta membri ai unei formații muzicale care se îndrepta spre Candarave, în regiunea Tacna, la granița cu Chile. Artiștii urmau să participe la un spectacol dedicat Fecioarei din Las Mercedes.

Cauzele accidentului, necunoscute

Poliția nu a precizat deocamdată care a fost cauza accidentului. Totuși, viteza excesivă, starea precară a drumurilor și lipsa de semnalizare sunt considerate factori frecvenți în tragediile rutiere din Peru.

Doar în 2024, poliția a raportat 3.173 de decese rutiere în această țară cu 34 de milioane de locuitori.

Citește și: Triplul femicid care a șocat Argentina: trei tinere ucise de o bandă de traficanți de droguri