Triplul femicid care a șocat Argentina: trei tinere ucise de o bandă de traficanți de droguri

Tragedie în Buenos Aires. Poliția a descoperit cadavrele a trei tinere, victime ale unei bandă de traficanți de droguri. Trupurile neînsuflețite au fost găsite îngropate în grădina unei case din suburbia Florencio Varela, la sud de capitală.

Victimele au fost identificate ca fiind Brenda del Castillo și Morena Verdi, ambele de 20 de ani, și Lara Gutiérrez, de 15 ani. Cele trei au dispărut săptămâna trecută, după ce au fost surprinse de camerele de supraveghere urcând într-o camionetă albă, la ora 21:29.

„Căzând într-o capcană”

Potrivit anchetatorilor, tinerele au fost atrase sub pretextul participării la un eveniment. Ele ar fi fost victimele unei capcane puse la cale de un grup transnațional de narcotraficanți.

„Se presupunea că urmau să participe la un eveniment la care fuseseră invitate. Nu știau că intră într-o capcană întinsă de o organizație criminală”, a declarat Javier Alonso, ministrul Securității din provincia Buenos Aires.

Poliția suspectează că victimele au fost ucise între orele 23:00 și miezul nopții de vineri, imediat după ce au fost duse în locuința unde ulterior au fost descoperite. Camioneta cu care au fost transportate a fost găsită incendiată la câteva sute de metri de casă.

Strigăt de durere și cerere de dreptate

Familia celor două surori, Brenda și Morena, este devastată. Bunicul lor, Antonio, a declarat pentru presă: „Sfârșitul pe care nu ni-l doream s-a întâmplat. Ne-au luat două tinere frumoase din vieți. Și nu doar atât… știți ce trebuie să fi suferit acele fete? Acum vrem dreptate, dar cum putem avea dreptate, dacă sunt prinși doar vânzătorii de 100 de grame. Cei care introduc tonele de droguri în țară rămân nepedepsiți?”

Reacții și proteste

Cazul a stârnit un val de furie și revoltă în Argentina. Organizațiile feministe, inclusiv mișcarea Ni Una Menos, au condamnat cu fermitate triplul femicid și au anunțat proteste în Buenos Aires.

Investigația în desfășurare

Poliția a arestat patru persoane – două aflate în locuință în momentul percheziției și cei doi proprietari ai casei. Autoritățile cred însă că mai multe persoane sunt implicate în crimă.

„Drogurile parcurg mii de kilometri pentru a ajunge în provincia Buenos Aires. În acest caz, avem de-a face cu o organizație puternică, cu puncte de comandă și distribuție în mai multe cartiere ale capitalei”, a precizat ministrul Alonso.

Anchetatorii continuă să strângă probe, iar comunitatea locală cere măsuri urgente împotriva violenței de gen și a rețelelor criminale, potrivit Buenos Aires Herald.

