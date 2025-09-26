La 65 de ani de la apariția pilulei contraceptive: România, încă prinsă între prejudecăți și lipsa educației sexuale

La peste șase decenii de la momentul în care prima pilulă contraceptivă a schimbat istoria medicinei, România rămâne printre țările unde rușinea, miturile și lipsa educației sexuale cântăresc mai greu decât progresul medical.

Ce arată cifrele

Deși metodele contraceptive moderne sunt astăzi mai sigure și mai variate ca oricând, mulți adolescenți și tineri români continuă să le evite.

Doar 14% dintre adolescenți folosesc pilula contraceptivă.

42% se tem de efecte secundare precum creșterea în greutate sau schimbările de dispoziție

Aproape 40% invocă mituri persistente despre hormoni, infertilitate sau „distrugerea ovarelor”

În 2023, jumătate dintre adolescenți recunoșteau că nu au discutat niciodată cu părinții lor despre sex sau contracepție.

De ce persistă miturile

„Informația există, dar rareori este verificată. Tinerii au nevoie de discuții reale, oneste și adaptate nevoilor lor, nu de mituri sau frici moștenite”, explică dr. Elena Ucenic, medic primar obstetrică-ginecologie și consultant medical al platformei Planifică Neprevăzutul.

Un raport internațional realizat în 2024 arată că doar jumătate dintre femeile aflate la vârsta reproductivă din România folosesc metode contraceptive moderne. Restul se bazează pe metode tradiționale sau nu utilizează nicio formă de protecție, ceea ce contribuie la un număr ridicat de sarcini neplanificate, mai ales în mediul rural.

Impactul lipsei de educație sexuală

Psihologul Mihai Copăceanu confirmă aceeași tendință: „Majoritatea celor cu care lucrez nu folosesc nicio metodă contraceptivă. Barierele sunt prejudecățile și ideile false, care pot afecta serios sănătatea cuplurilor.”

România are una dintre cele mai ridicate rate de sarcini în rândul adolescentelor din Uniunea Europeană. Accesul redus la servicii medicale de planificare familială în mediul rural amplifică inegalitățile, iar mulți tineri se informează din surse neoficiale precum rețelele sociale, unde miturile și fake news-urile circulă rapid.

Alte metode contraceptive moderne

Pe lângă pilula contraceptivă, astăzi există și alte opțiuni eficiente și sigure:

Steriletul hormonal sau de cupru – protecție pe termen lung, cu risc redus de erori de utilizare.

Implantul contraceptiv – plasat sub piele, asigură protecție până la 3 ani.

Inelul vaginal și plasturele hormonal – alternative la pilulă, cu administrare lunară sau săptămânală.

Prezervativul – singura metodă care protejează și împotriva bolilor cu transmitere sexuală.

Cum pot fi ajutați tinerii

Specialiștii subliniază că educația sexuală adaptată vârstei este singura cale de a combate fricile și dezinformarea. Rolul părinților și profesorilor este esențial. „Dacă nu suntem acolo să le răspundem tinerilor, o va face TikTok-ul – și nu întotdeauna cu rezultate bune”, avertizează dr. Ucenic.

Platforma Planifică Neprevăzutul, lansată în 2013 de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, continuă să ofere un spațiu sigur unde adolescenții pot pune întrebări și pot primi informații verificate. Până acum, medicii platformei au răspuns la peste 17.000 de întrebări despre contracepție și sănătate sexuală.

ȘTIAȚI CĂ…

Prima pilulă contraceptivă a fost aprobată în SUA în 1960.

În România, doar 50% dintre femeile aflate la vârsta reproductivă folosesc metode moderne de contracepție.

Aproximativ 1 din 4 adolescenți a apelat cel puțin o dată la contracepția de urgență.

România se menține constant în topul UE la rata avorturilor în rândul adolescentelor.

Citește și: De ce este periculos dacă îți sângerează gingiile. Semnalul de alarmă care nu trebuie ignorat