Instructor auto, prins băut de poliţişti pe locul din dreapta

Poliţiştii doljeni au întocmit un dosar pentru conducere sub influenţa alcoolului pe numele unui tânăr de 27 de ani, depistat băut pe locul din dreapta al unui autoturism condus de un tânăr de 18 ani. Şi asta pentru că bărbatul de 27 de ani este instructor auto, iar la data faptei îl instruia pe tânărul de 18 ani. În ultimi ani, în Craiova, au fost depistaţi şi doi bărbaţi care s-au prezentat băuţi la proba practică pentru obţinerea permisului.

Autoturismul condus de tânărul de 18 ani a fost oprit de poliţişti miercuri, pe bulevardul Nicolae Titulescu din Craiova.

„La data de 16 august, ora 11.10, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Craiova au oprit pentru control, pe bulevardul Nicolae Titulescu, un autoturism condus de un tânăr de 18 ani, aflat în procesul de instruire practică, fiind însoţit de un tânăr de 27 de ani.

Întrucât tânărul de 27 de ani prezenta halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.65 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, au precizat oamenii legii.

Pedeapsă mai mare pentru instructorii auto

Potrivit Codului Penal, conducerea unui autovehicul de o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Pedeapsa este aceeaşi şi pentru conducerea sub influenţa unor substanţe psihoactive.

Dacă persoana depistată sub influenţa alcoolului efectuează transport public de persoane, de substanţe periculoase sau se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Băuţi la proba practică pentru obţinerea permisului

În iunie 2019, un bărbat de 33 de ani, din comuna Brădeşti, s-a prezentat băut la proba practică pentru obţinerea permisului de conducere. Poliţistul examinator şi-a chemat colegii de la rutieră, care l-au testat pe bărbat. Avea o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. Candidatul a fost declarat respins la proba practică.

În urmă cu un an, în august 2022, o situaţie asemănătoare a avut loc la Serviciul Permise din Craiova. Un bărbat de 60 de ani, din Perişor, a fost respins la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria C. Şi asta după ce s-a prezentat băut la examen. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrvit legii, atunci când o persoană se prezintă la examen sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor ori produselor stupefiante, aceasta este declarată „Respins”.