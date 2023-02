Volei (m) / Dan Pascu: „Dinamo este puternică, eu zic că ne-am făcut datoria“

SCMU Craiova nu a obţinut niciun punct pe terenul lui Dinamo, cedând cu scorul de 3-1 miercuri după masă. Chiar dacă echipa olteană s-a întors cu mâna goală acasă, tehnicianul formaţiei alb-albastre, Dan Pascu, a mărturisit pentru GdS că este mulţumit de atitudinea băieţilor şi că nu poate să le reproşeze prea multe. Totuşi, acesta s-a arătat dezamăgit de preluare şi consideră că aici s-a pierdut disputa cu Dinamo.

„Este cunoscută valoarea echipei Dinamo. Eu zic că ne-am făcut datoria. Faptul că am câştigat un set cu o echipă tare denotă că avem o echipă destul de puternică. Poate dacă am fi avut preluarea mai bună, rezultatul ar fi fost altul. Dinamo a servit bine şi lucrul acesta ne-a pus probleme la construcţia atacului. Nu am ce să le reproşez băieţilor, pentru că au luptat, au făcut tot posibilul să obţină ceva. Să nu uităm şi că am avut probleme în ultima vreme care ne-au împiedicat.

Am început bine în toate seturile până undeva la punctul opt, după care s-a rupt jocul la preluare. E o situaţie pe care am mai întâlnit-o, pierdem o serie de puncte într-un timp foarte scurt din cauza preluării. Rămân la părerea că Dinamo este cea mai puternică şi mai echilibrată formaţie din campionat. Au patru rezerve de valoare pe postul de secund, trei pe postul de centru, alţi trei ridicători, doi-trei falşi, deci au acoperire pe toate posturile. Este greu să câştigi împotriva lor“, a declarat Dan Pascu.

Meci greu cu Zalău în propriul fief

Pentru SCMU va urma un duel încins în Bănie cu Zalău, iar obiectivul echipei este să obţină victoria şi calificarea matematică în play-off de pe locul al 4-lea.

„Urmează meciul cu Zalău, de acasă şi consider că va fi extrem de greu. Venim după o serie de meciuri grele, dar un lucru bun este că nu s-a instaurat o stare de oboseală foarte mare. Este un meci pe care trebuie să-l tratăm cu toată seriozitatea, pentru că este duelul care ne asigură locul patru matematic înainte de play-off“, a mai spus tehnicianul Craiovei.

Citeşte şi: Volei (m) / SCMU Craiova a luat doar un set cu Dinamo, nu şi puncte