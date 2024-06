Eveniment demonstrativ al UCV: „Universitatea din Craiova a devenit din ce în ce mai atractivă”

În Centrul Vechi, studenţii Universităţii din Craiova şi-au etalat realizările în cadrul celei de-a XI-a ediții a evenimentului „Studenții noștri pot mai mult”, programat a se desfăşura pe parcursul a două zile, pe strada Fraţii Buzeşti. Evenimentul a debutat ieri şi se încheie astăzi, la ora 17:00, iar scopul său este de a demonstra oportunităţile oferite de programele de studiu ale instituţiei de învăţământ.

Deschiderea oficială a avut loc în prezența rectorului Universității din Craiova, prof. univ. dr. Cezar Ionuț Spînu, care a menţionat că UCV a devenit din ce în ce mai atractivă în ultimii ani, prin programele care s-au orientat către activităţile practice. Rectorul UCV a menţionat şi cifrele în creştere pentru programul de admitere, ca urmare a succesului înregistrat în anii anteriori.

Universitatea din Craiova, interes pentru inteligenţa artificială

„Ne-am gândit împreună cu studenţii la acest eveniment, în ideea în care cei din comunitatea în care trăim să vadă efectiv ce lucrează studenţii noştri în laboratoare. Noi ne axăm foarte mult pe partea practică. Am mărit numărul de ore al activităţilor practice în ultimii ani la toate specializările, pentru că este evident că o inserţie cât mai bună pe piaţa muncii are mare legătură cu partea de laborator, cu partea de activităţi practice. Aşa că, la standurile facultăţilor o să vedeţi experimente, o să vedeţi lucrări de licenţă sau lucrări de masterat la care studenţii noştri, sub coordonarea colegilor mei, lucrează încă pentru a le definitiva.

De exemplu, o maşină electrică la Facultatea de Mecanică. O să vedeţi la Facultatea de Automatică, respectiv la Facultatea de Ştiinţe – Departamentul de Informatică, partea de IT, inteligenţă artificială. Universitatea deja s-a axat foarte mult pe acest domeniu, care este un domeniu de vârf la nivel mondial și am alocat din ce în ce mai multe locuri acestor specializări de profil”, a transmis Cezar Spînu.

Studenţii UCV vor beneficia de un campus reabilitat şi modern pe bulevardul Decebal

În cadrul evenimentului „Studenţii noştri pot mai mult”, prof. Cezar Spînu a vorbit despre investiţia a 20 de milioane de euro provenind dintr-o finanţare europeană, pentru reabilitarea campusului din zona bulevardului Decebal.

„Am reabilitat infrastructura educaţională şi de cercetare. Începând cu acest an universitar, Facultatea de Automatică şi Facultatea de Inginerie vor beneficia de campusul renovat din bulevardul Decebal, un proiect de aproximativ 20 de milioane de euro, realizat cu fonduri europene. Au fost reabilitate toate acele clădiri, s-a achiziţionat aparatură de ultimă generaţie, astfel încât studenţii noştri, colegii noştri să beneficieze de cât mai bune condiţii de învăţătură şi de cercetare”, a spus rectorul Universităţii.

100 de locuri în plus la buget la admiterea din 2024

Rectorul UCV a anunţat că anul acesta instituţia de învăţământ a suplimentat cu 100 de locuri la buget admiterea pentru programele de licenţă, faţă de anul trecut, cu un total de 3000 de locuri, ca urmare a admiterilor de succes din ultimii ani. Acesta spune că Universitatea din Craiova devine din ce în ce mai atractivă, prin programele dezvoltate cu diverşi parteneri, printre care Banca Mondială.

„Atragem viitorii studenţi prezentând ceea ce se întâmplă efectiv în laboratoarele şi în spaţiile de învăţământ şi de cercetare ale universităţii. În plus, avem parteneriate solide cu toate inspectoratele din regiune şi avem proiecte dedicate elevilor de liceu, proiectele ROSE, suntem printre puţinele universităţi la care Banca Mondială cu care se derulează aceste proiecte. De altfel, a prelungit anul acesta cu încă un an, fără competiţie, 7 proiecte ROSE dedicate atragerii elevilor în învăţământul universitar. Faptul că avem în ultimii 4 ani de zile admiteri de succes, în sensul în care toate locurile la buget au fost ocupate, arată că Universitatea din Craiova a devenit din ce în ce mai atractivă.

Sunt din ce în ce mulţi studenţi, în jur de 1500, care pleacă semestrial prin programul Erasmus şi la cei peste 250 de parteneri instituţionali pe care îi avem în Europa, dar şi în lume. De asemenea, sunt câteva sute de studenţi, aproape 1000 de studenţi internaţionali, care vin prin acest program la Universitatea din Craiova. Am avut o întâlnire acum două săptămâni cu Ambasadorul Spaniei la Bucureşti şi dânsul era entuziasmat, avea deja datele, sunt aproximativ 150 de studenţi spanioli care au venit anul trecut la Universitatea din Craiova prin acest program. Deci iată, studenţi din vestul Europei vin să studieze la Universitatea din Craiova, asta cred că spune destul de multe”, a adăugat Spînu.

Experimente şi inovaţii tehnologice, în Piaţa Fraţii Buzeşti

În cadrul evenimentului „Studenţii noştri pot mai mult”, fiecare facultate a organizat un stand de prezentare, expunând elemente și materiale de promovare ce reflectă specificul activităților desfășurate la cursuri și laboratoare. Studenții și cadrele didactice şi-au propus să prezinte vizitatorilor inovații tehnologice, precum roboți de ultimă generație, dispozitive inteligente și alte soluții dezvoltate în cadrul proiectelor universitare.

Agenda evenimentului include și organizarea de experimente pentru a oferi elevilor o perspectivă concretă asupra disciplinelor de studiu din cadrul Universității din Craiova.Evenimentul este organizat de Universitatea din Craiova, prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, în colaborare cu Convenția Organizațiilor Studențești (COS).

Universitatea din Craiova are în structura sa 12 facultăți la care învață aproximativ 18.000 de studenți.

