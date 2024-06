Semnarea contractului pentru complexul sportiv de pe Tineretului, marcată de nostalgii, elogii şi mult… AUR

Complexul sportiv care urmează a fi construit pe locul fostului Stadion al Tineretului din Craiova, primul din România care va deţine un velodrom interior, intră în linie dreaptă după semnarea contractului între Consiliul Judeţean Dolj şi executantul lucrărilor, firma SSAB din Bacău. Momentul iscăliturilor a fost marcat printr-un eveniment pus la cale de administraţia locală chiar pe câmpul pe care se va ridica viitoarea construcţie, într-o aură de… aur. Aur de medalii, să ne înţelegem, cum a simţit nevoia să specifice la un moment dat chiar preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile, astfel încât să nu le vină alte idei invitaţilor, taman în prag de alegeri.

Două semnături şi vreo 12 discursuri

La evenimentul care a marcat, practic, debutul lucrărilor la mega-investiţia pentru care CJ Dolj pune la bătaie 54 de milioane de euro, au fost prezenţi mai mulţi sportivi care au scris istorie în paginile sportului românesc. Toţi au manifestat entuziasm faţă de iniţiativa administraţiei de a construi un complex sportiv unic la nivel naţional şi au adresat felicitări, ba chiar şi elogii generoase, la adresa autorităţilor locale. Unii cu un bagaj voluminos de vorbe, cu discursuri prelungite şi, alţii mai concişi de fel. Vreo 12 discursuri, dacă ne ajută memoria, căci la un moment dat am renunţat la inventariere.

Nu a lipsit rememorarea altor investiţii ale administraţiei, dar nici culoarea dată de francheţea exprimată neprotocolar de unii dintre cei invitaţi să ia cuvântul. De pildă, Sorin Cârţu a salutat cu onestitate sosirea momentului în care, după o lungă aşteptare, cei în măsură să ia decizii scapă, în sfârşit, Craiova de „păduchelniţa” din mijlocul urbei. După aproximativ 45 de minute de discursuri, s-a ajuns şi la cele câteva secunde în jurul cărora s-a construit toată tevatura. Adică semnarea contractului.

Cosmin Vasile vrea să ajungem la AUR… de medalii

„Azi începe o nouă poveste, pe care o gândim de mai mult timp, de aproape trei ani, alături de mulţi campioni, oameni deosebiţi. Am stat la sfat ce să facem cu acest teren pe care era o arenă sportivă construită în anii 30, care nu mai putea fi omologată pentru fotbal în lumina noilor norme. Terenul pentru sport îl păstrăm pentru sport. Sunt puţin emoţionat pentru că, în drumul spre birou, de multe ori trec prin faţa sediului Băncii Naţionale şi astăzi m-am gândit că avem aici mai mult aur adus României decât avem noi la filiala din Craiova a Băncii. Sunt oameni pentru care imnul a cântat în toate colţurile lumii”, a transmis într-o notă de modestie cu care ne-a obişnuit deja preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.

„Şi vrem să se audă şi de România, şi de Craiova, şi de judeţul Dolj. Construim o arenă unică în Europa la momentul actual, de 34000 mp, 27 metri înălţime, singurul velodrom indoor din România, pistă de atletism omologată pentru competiţii internaţională, zonă modulară pentru toate sporturile, de la cele de echipă – handbal, volei, baschet, la cele individuale – scrimă, gimnastică, tenis de câmp.

O sală care va putea găzdui şi altfel de evenimente, nu doar sportive, cu o capacitate de 8500 de spectatori. Am vrut să dedicăm această sală îndeosebi sporturilor individuale pentru că – ajungem iar la aur… să se înţeleagă că e vorba de medalie – de aici au plecat mulţi sportivi care au adus multe medalii pentru România”, a adăugat Cosmin Vasile, stârnind zâmbete cu precizările menite să izgonească orice urmă de confuzie… politică.

Olguţa Vasilescu îşi exersează spiritul de competiţie cu colegii

Într-o notă spirituală, primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, şi-a început discursul spunând că primăria şi Consiliul Judeţean se descurcă în privinţa antrenării spiritului de competiţie şi fără opoziţie, pentru că organizează practic propriile întreceri.

„Noi mai glumim între noi că nu avem nevoie de opoziţie pentru că ne concurăm unul pe altul – Primăria şi Consiliul Judeţean – şi am început să ne concurăm şi în ceea ce priveşte sălile de sport pentru că, după ce va începe această investiţie, şi Primăria Craiova va construi altă sală, de box şi de scrimă pentru că boxeurii şi scrimeurii noştri au adus foarte multe medalii acestui oraş şi noi credem că merită şi ei o sală”, a declarat primarul Craiovei.

Olguţa Vasilescu a menţionat că investiţia care va lua locul fostului Stadion al Tineretului a fost propusă pentru finanţare şi Companiei Naţionale de Investiţii, la fel ca şi sala de scrimă şi box planificată pentru Piaţa Veche. „Din păcate, de doi ani este în vigoare o ordonanţă de urgenţă care interzice construcţia de noi baze sportive. Dacă până la finalul acestui an ea nu va fi abrogată, Primăria va fi obligată să găsească o soluţie pentru a putea finanţa sala sporturilor pe care urmează să o construiască”.

Sala de scrimă şi box, pe agenda de priorităţi a primăriei

Primarul Craiovei a ţinut să amintească şi de faptul că municipalitatea a gândit investiţiile în sport de la firul ierbii, prin deschiderea bazelor din incinta unităţilor de învăţământ către copiii din oraş.

„Pentru a ajunge la performanţa vedetelor noastre sportive care sunt astăzi aici, eu zic că trebuie să începem cu începutul. Am reabilitat bazele sportive şcolare, le-am redeschis comunităţii, astfel încât după terminarea programului şcolar orice copil din Craiova să poată să joace baschet, fotbal, să facă mişcare într-o epocă a calculatorului şi a telefonului mobil care i-a făcut pe copii să stea mai mult în casă decât afară.

Dar am făcut şi săli sportive pentru înaltă performanţă, avem cel mai frumos stadion din România, singurul stadion de atletism din România care se pretează să găzduiască şi competiţii internaţionale şi iată că vom avea şi această sală multifuncţională cu un design deosebit, aşa cum va avea şi cealaltă sală, pe care urmează să o construiască primăria în Piaţa Veche”.

Parcări, arteziene şi spaţii verzi, planificate pentru „noul pol de interes al Craiovei”

Întrucât „această zonă va deveni un pol de interes al Craiovei, între stadion, Sala Polivalentă, acest complex şi Parcul Romanescu”, Olguţa Vasilescu a menţionat planurile de schimbare la faţă prin mai multe proiecte. Unul presupune reabilitarea bulevardului Ştirbei Vodă cu fonduri europene, iar altul – amenajarea de parcări care să facă faţă tranzitului prognozat în viitor.

„Şi acest bulevard merită să fie reabilitat şi este inclus pe o procedură pe fonduri europene pentru a fi transformat total, să fie foarte mult verde, fântâni arteziene. Este nevoie şi de parcări şi suntem în proceduri să achiziţionăm nişte terenuri în zonă pentru a le transforma în parcări. Ne aşteptăm la o emulaţie, vrem să devenim capitala sportului din România. Urmează să închidem şi bazinul de sport de la Waterpark construit pe vremea domnului Solomon pentru a-l transforma într-un bazin adevărat pentru înalta performanţă”, a mai spus primarul.

Elisabeta Lipă: „Mă bucur că vom devia de la Cluj competiţiile majore”

Elisabeta Lipă, Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, a manifestat admiraţie pentru proiectele implementate la Craiova şi a vorbit despre importanţa investiţiilor în sport într-o ţară în care capitala nu deţine infrastructura necesară pentru a găzdui competiţii importante.

„Vă felicit din toată inima pentru ceea ce aţi făcut şi pentru ceea ce faceţi. Eu nu fac des laude, sunt foarte impresionată de ceea ce am văzut de cum am intrat în Craiova. Pe uşa mea la birou scrie: Nu există nu se poate. Iată că, atunci când oameni gospodari îşi dau mâna pentru obiective îndrăzneţe, se poate.

Şi mă bucur să văd că se investeşte şi în bază pentru că, fără bază, înalta performanţă nu e posibilă. Sportul nu înseamnă doar medalii, înseamnă sănătate. Iar eu, ca om de sport, invit toţi părinţii să îşi ia copiii de mână şi să îi ducă să facă mişcare pentru că vorbim foarte des despre sportul de masă dar facem foarte puţin. Mă bucur că vom devia de la Cluj competiţiile majore care se organizează la ora actuală acolo pentru că nu avem la Bucureşti o sală polivalentă, un patinoar şi toate competiţiile importante se duceau acolo”.

Un nou început pentru ciclismul din România

Complexul sportiv care se va construi în Bănie este unicul din ţară care va avea un velodrom indoor, deschizând noi drumuri pentru ciclismul naţional.

Cătălin Sprînceană, preşedintele Federaţiei Române de Ciclism a declarat că noua sală scrie istorie pentru acest sport: „Astăzi la Craiova se scrie istorie pentru ciclismul românesc. Într-o perioadă în care România îşi roganizează campionatele NAŢIONALE în Bulgaria şi suntem nevoiţi să mergem fie în Bulgaria, fie în Ungaria să ne antrenăm, acest velodrom nu este doar binevenit, este aur pentru sportul de performanţă din România, pentru ciclismul de performanţă, pentru că va forma nişte generaţii este o bijuterie şi pentru ciclismul pentru copii.

Velodromul găzduieşte şase probe olimpice, adică vom avea şansa să ne antrenăm mai bine pentru medalii la Jocurile Olimpice. Craiova va fi şi pe harta ciclismului. După ce acest velodrom va fi construit, noi vom aplica pentru Campionatul European de pistă aici, la Craiova, motiv pentru care vă mulţumim”.

Atletismul, „la el acasă”

Campioana olimpică la atletism Doina Melinte a fost prezentă la Craiova, la semnarea contractului pentru demararea lucrărilor şi a mărturisit că a pledat pentru această investiţie încă de acum trei ani.

„Am pledat acum trei ani pentru acest proiect şi mă bucur că deserveşte mai multe ramuri sportive. Felicit administraţia locală şi centrală pentru că s-a implicat foarte mult pentru dezvoltarea acestui proiect. Ne dorim ca şi sportul românesc să prospere de la an la an şi ca eforturile depuse de această echipă să ajungă la mari rezultate”, a spus aceasta.

Anişoara Stanciu, o altă atletă care a adus aur României, a precizat că noua sală multifuncţională va permite şi desfăşurarea de competiţii de atletism indoor:

„Atletismul este la el acasă în Craiova, avem de trei ani de zile un stadion în care ne desfăşurăm aproape toate competiţiile naţionale şi unde am desfăşurat şi un campionat balcanic. Nu doar vara vom fi prezenţi aici, ci şi în perioada de iarnă, putând desfăşura competiţii la interior aici odată cu această sală”.

„Cine are de câştigat din acest proiect? Sportul românesc, care nu are o sală la acest nivel. Sportul craiovean, care are cluburi, are sportivi. Plătitorii de taxe din Dolj, care au posibilitatea să vadă competiţii, copiii lor pot beneficia de continuitate pe timpul iernii când se pierd copii”, a adăugat Cristieana Cojocaru.

Medaliatul olimpic la volei Nicu Stoian: „Când am ajuns în Craiova, în 1976, singura sală de sport era Voinţa”

Medaliatul olimpic la volei Nicu Stoian a amintit cum, în 1976, când a ajuns în Craiova de la Râmnicu Sărat, singura sală din oraş era Sala Voinţa, omologată pentru volei şi baschet. „Nu era nimic altceva. Între timp, s-au făcut investiţii masive, după câte vedeţi cu ochiul liber. Vor fi condiţii optime pentru organizarea de competiţii, obţinerea de performanţe, creşterea copiilor pentru a deveni campioni”.

Şi Emil Săndoi a destăinuit că a fost surprins de evoluţia investiţiilor în sport din Craiova: „în urmă cu o perioadă de timp vă spun sincer că nu aş fi crezut că se vor face atâtea proiecte în infrastructura sportive în Craiova şi mari oraşe europene nu se pot mândri cu complexe sportive cum vor exista aici”.

Sorin Cârţu, fericit că dispare „păduchelniţa şi şorecăria”

În toată marea de felicitări şi entuziasm, Sorin Cârţu a amuzat şi a oferit o notă originală momentelor oratorice prin onestitatea sa frustă: „Îi felicit pe toţi cei care au avut această iniţiativă. Era o zonă de care mie, din postura de craiovean get beget, mi-era ruşine. În toate emisiunile sportive, am criticat impasibilitatea celor care aveau decizie şi nu m-am sfiit niciodată să numesc zona asta păduchelniţă sau şorecărie.

De-asta sunt foarte bucuros de acest proiect care se va integra într-o arhitectură deosebită şi cu care ne vom mândri. Mă leagă nişte nostalgii, aici mi-am început cariera de senior, la Electroputere. Încadrat în tot ceea ce înseamnă această zonă, acest proiect ne va face mândri. Sunt sigur că din această poveste se vor naşte nişte eroi care vor concura pentru România şi vor aduce multe medalii”, a încheiat acesta.

Care este valoarea estimată pentru complexul sportiv

Valoarea estimată pentru contractul prin care noul complex sportiv va lua naștere se ridică la 225.205.044.92 de lei, fără TVA (aproximativ 45,3 milioane de euro). Pe lângă această sumă, CJ Dolj mai pune la dispoziție încă 480.000 de lei, fără TVA, pentru serviciile de supraveghere. Termenul de finalizare a investiției este de 38 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

