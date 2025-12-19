1.6 C
Oltenia fotbalistică „plânge“! Visul unei primăveri europene în Bănie, spulberat în minutul 90+14

De Tiberiu Cocora

Oltenia fotbalistică „plânge” după un meci care a refuzat să se termine la timp. Universitatea Craiova a pierdut cu 3-2 în fața lui AEK Atena, într-un final dus până în minutul 90+14, exact când visul unei primăveri europene părea încă viu. Un rezultat decis în ultimele secunde, care nu face decât să întristeze întreaga țară, dar să și aprecieze ceea ce echipa a arătat în teren!

O repriză fantastică, cea mai bună din acest sezon

Prima repriză a fost una de vis pentru craioveni, care au scăpat de gol, totuși, încă din primele minute. Isenko a fost la post, iar Koita a lovit bara cu un șut telefonat. A fost momentul cheie, pentru că alb-albaștrii au simțit că se poate și au ieșit la joc. Pasele combinative și-au făcut apariția, iar grecii au părut că prind teamă.

Mai întâi, Etim (26′) a zguduit „liniștea“ elenă cu un voleu care l-a obligat pe portar la o intervenție solidă, pentru ca mai apoi Ștefan Baiaram să deschidă scorul. Extrema a rezolvat simplu, nu cu cel mai bun șut, din colțul careului mic. Finalul primei părți a fost un carusel. Isenko a salvat miraculos, de pe linia porții, la capul lui Luka Jovic, iar Samuel Teles a fost la un pas de majorarea scorului cu un șut din voleu care a trecut foarte puțin pe lângă buturile lui Strakosha.

Cicâldău a strălucit, Houri a gafat decisiv

Grecii s-au năpustit în atac imediat după pauză, dar fără să contretizeze vreo ocazie. În minutul 59, a venit momentul de o frumusețe pură, un moment așteptat de întreaga țară. Alexandru Cicâldău a pornit din centrul terenului ca și cum ar fi luat pe umeri destinul partidei, și-a ridiculizat prin dribling adversarul direct, finalizând din marginea careului, la colțul opus. Era 0-2 și totul mergea incredibil pentru Craiova!

Din păcate, ce a urmat se poate numi, lejer, dezastru. După un corner executat de Marin, Vida a lovit cu capul, la scurt și a redus diferența. Oaspeții au protestat pentru că Isenko fusese împins, dar fără izbândă. În prelungiri, Kutesa (90+8′) a egalat spectaculos, aruncându-se spre gol, după centrarea cu stil a lui Eliasson, iar Isenko nu a mai putut face nimic. Cu toate că a acordat 8 minute de prelungiri, centralul a decis să prelungească partida suficient cât AEK să dea lovitura. La ultima fază de joc, Houri a faultat în propriul careu și, după o analiză VAR, s-a dictat penalty pentru gazde, transformat fără probleme de Jovic.

S-a terminat 3-2. Este un rezultat fatal, dureros, iar acum tot ce mai are de făcut Universitatea este să se vindece!

