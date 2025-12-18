E gata! Aeroportul din Craiova are cel mai mare terminal regional din ţară

Peste 500 de persoane au participat, astăzi, la inaugurarea celui mai mare terminal regional, de la Aeroportul Internaţional Craiova(AIC). Printre invitaţi s-a numărat şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, cel care a deblocat finanţarea proiectului. Evenimentul a cuprins o serie de momente artistice la înălţime.

Începând de pe 20 decembrie, noul terminal va putea fi dat în folosinţă efectivă. Autorităţile locale se aşteaptă ca deschiderea acestuia şi condiţiile moderne pe care le oferă să ducă la o creştere a numărului de pasageri.

Sorin Manda, managerul AIC: „Nu vă puteţi imagina cât de mult am aşteptat acest moment“

„Este gata! Nu vă puteţi imagina cât de mult am aşteptat acest moment, cât de copleşitor este pentru mine, pentru că este cel mai mare proiect pe care mi l-am propus vreodată. Prezenţa dumneavoastră spune că am făcut ce trebuie şi că acest proiect a fost aşteptat, dorit şi susţinut. Am reuşit să tranformăm această sală a terminalului de plecări într-un salon VIP şi vă mulţumesc din suflet. Astăzi nu inaugurăm doar un simplu terminal, ci încheiem un megaproiect pe care ne-am ambiţionat să-l ducem până la capăt în ciuda tuturor obstacolelor. Şi nu au fost puţine.

Închidem astăzi un capitol greu, dar deschidem porţile de îmbarcare pentru o regiune de peste 4 milioane de potenţiali pasageri. Nu ştiu câţi dintre dumneavoastră vă aduceţi aminte că în urmă cu câţiva ani, atunci când acest vis a început să încolţească, aici, în locul în care ne aflăm, era o unitate militară dezafectată, un rai al persoanelor fără adăpost, iar în spate era o livadă de cireşi.

A fost un drum lung. Nu ne vom opri aici şi vom continua să oferim toate soluţiile pentru a îmbunătăţi experienţa pasagerilor. Pentru mine personal dar şi pentru cei implicaţi în această investiţie de mare anvergură este un capitol care a însemnat o muncă enormă, obstacole care păreau de nedepăşit. Au fost momente în care de multe ori ne-am întrebat dacă sau când vom ajunge în acest moment. Şi am ajuns aici pentru că noi, cei de la Aeroport, nu am fost singuri. Cred că este clar pentru toată lumea că acest proiect nu poartă numele unui singur om, ci al unei echipe care a avut foarte mulţi parteneri. În primul rând îi mullţumesc preşedintelui Sorin Grindeanu care a fost alături de noi încă de la început(…) Acum patru ani şi o zi semnam acest proiect.

Din păcate nu mulţi politicieni au înţeles anvergura şi necesitatatea pe care o are Oltenia să se dezvolte. Unii au ales greşit, să nu le facă, alţii au pus piedică. Adevărul este că am trăit tot felul de emoţii, supărare, extaz, dar la un moment a venit teama că nu îl vom putea termina şi atunci, să o spun într-un fel de glumă, m-a sunat Lia, Lia Olguţa vasilescu şi mi-a spus că nu sunt singur, că guvernul României este alături de noi. Îţi mulţumesc că ai transformat Craiova“, a spus Sorin Manda.

Managerul AIC a mulţumit şi constructorului şi echipei de implementare a proiectului. „Aş vrea să transmit un mesaj celor care au construit acest proiect, asocierea reprezentată de antreprenorul general, firma Erbaşu. Domnilor, se pare că aţi scăpat, în sfârşit de mine, deşi cu toţii am tras în aceeaşi direcţie. Drumul până aici nu a fost unul uşor, iar eu, cunoscându-ma foarte bine, cred că nu am fost un partener comod. Vă felicit pentru că aţi dus la bun sfârşit acest proiect şi că de astăzi aveţi în portofoliu construirea celui mai mare şi mai frumos aeroport regional din România. Nu în ultimul rând mulţumesc echipei mele pe care o aplaud. Avem acest terminal pentru că toată lumea a înţeles că Oltenia noastră merită piorecte mari şi bine făcute. Aeroportul Internaţional Craiova nu mai este doar un punct pe o poartă, este o poartă, un simbol, o dovadă clară că aici, în Dolj, putem construi orice ne-am putea imagina vreodată. Aeroportul Internaţional Craiova, din 20 decembrie is ready for take off“, a precizat Sorin Manda.

Sorin Grindeanu: Lucrurile nu erau posibile dacă nu era administraţie locală care a ştiut să facă lucrurile aşa cum trebuie“

Sorin Grindeanu, cel care a deblocat realizarea noului aeroport din postura de ministru al Transporturilor a felicitat echipa de conducere. „Cu terminalul de la Craiova am început o serie de contracte semnate ca ministru al Transportuilor, dar nici unul de anvergura celui de aici. Felicit echipa, constructorii. Lucrurile nu erau posibile dacă nu era administraţie locală care a ştiut să facă lucrurile aşa cum trebuie.

Totodată, aşa cum s-a dat drumul la ultima bucată din Drumul Expres, mai e de lucru şi ştiu că nu veţi renunţa. Mai e de lucru la Drumul Expres Craiova- Târgu Jiu, la drumul expres care leagă Craiova de Lugoj şi, nu în ultimul rând, cred că e nevesar să discutăm serios de drumul Craiova Calafat astfel încât legătura spre Bulgaria să se poată face la standarde înalte“, a spus Grindeanu.

Olguţa Vasilescu: În Craiova totul trebuie să înceapă cu „cel mai“ sau „cea mai“

Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, a enumerat investiţiile făcute în Craiova în ultimii ani şi a precizat că existenţa unui aeroport nou, modern va duce la dezvoltarea zonei. „Dragii mei, în ultimii ani Craiova a inaugurat sau început foarte multe investiţii importante. Aeroportul nu s-ar fi realizat fără sprijinul lui Sorin Grindeanu. Proiectul a fost întors de 30 de ori. S-a spus că e prea mare, că nu are Craiova nevoie de un terminal atât de mare.

Aşa se spunea că oraşul Craiova nu are nevoie de un drum expres, că niciodată nu vor veni atât de mulţi turişti la Craiova. Avem nevoie de un aeroport, va fi folosit inclusiv de bulgarii din nord şi de sârbii din estul ţării. Ne aşteptăm să ajungem la 2-3 milioane de pasageri în următorii ani. În Craiova totul trebuie să înceapă cu „cel mai“ sau „cea mai“. Felicit echipa“, a spus Olguţa Vasilescu.

Ce înseamnă noul terminal pentru Craiova şi pentru Oltenia

Noul terminal de pasageri al Aeroportului Internațional Craiova reprezintă o investiție majoră în infrastructura de transport aerian, având ca obiectiv: creșterea capacității operaționale, îmbunătățirea experienței pasagerilor, alinierea la standardele europene de siguranță, Securitate, confort și eficiență.

Extinderea și modernizarea Aeroportului Internațional Craiova a fost unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură derulate la nivel regional. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014–2020, Axa prioritară 2 – transport multimodal durabil, cu o valoare totală de peste 100 de milioane de euro, din care o parte substanțială provine din fonduri europene, completate de bugetul de stat, Consiliul Județean Dolj și de contribuția Aeroportului Internațional Craiova.

32.000 de metri pătraţi

Un terminal nou de aproximativ 32 000 mp, desfășurați pe mai multe niveluri, cu spații de checkin si ghisee de self-checkin, control de securitate, fluxuri separate Schengen/non-Schengen, zone comerciale și de food-court, precum și spații tehnice moderne.

Platforme și căi de rulare noi, care permit operarea simultană a mai multor aeronave și reduc timpii de așteptare la sol.

Parcări și drumuri de acces extinse, gândite pentru valuri mult mai mari de pasageri, dar și pentru fluxurile de taxi, ridesharing și transport în comun.

Sisteme de securitate de ultimă generație, gard perimetral nou, arii de siguranță reamenajate și iluminat modern al pistei.

Un parc fotovoltaic cu 3.803 panouri fotovoltaice, fiecare cu o putere instalată de circa 585 Wp, conectate la 22 de invertoare de diferite capacități.

Un terminal pentru oameni: cum se schimbă experiena pasagerilor

Noua clădire de terminal nu înseamnă doar mai mult spațiu, ci o experiență de călătorie cu totul diferită pentru pasageri.

Avantajele concrete

Fluxuri clare, intuitiv marcate – de la intrare până la poarta de îmbarcare, pasagerii sunt ghidați printr-o succesiune logică de pași, cu zone generoase pentru așteptare.

Mai multe ghișee de check-in și porți de îmbarcare, care reduc cozile și permit operarea simultană a mai multor zboruri, inclusiv în orele de vârf. Ca și noutate apar si ghișeele de self-checkin.

Spații comerciale și de servicii: cafenele, magazine duty-free, servicii de închiriere auto și birouri de turism – toate gândite să transforme timpul de așteptare într-o experiență plăcută.

Confort sporit pentru pasagerii cu mobilitate redusă, prin lifturi și echipamente dedicate, inclusiv modernizarea soluțiilor de tip ambulift.

Noul terminal – începutul unei noi povești

Prin această investiție, Aeroportul Internațional Craiova își consolidează poziția ca infrastructură-cheie pentru conectivitatea regiunii Oltenia cu Europa și cu alte destinații internaționale, contribuind direct la dezvoltarea economică și socială a județului Dolj.

Când primele zboruri vor decola, oficial, din noul terminal, povestea Aeroportului Internațional Craiova nu se încheie, ci abia începe un nou capitol. Un capitol în care: Oltenia devine mai aproape de marile capitale europene și de hub-urile globale; Investitorii găsesc un argument concret în plus pentru a veni și a se extinde aici; Comunitatea locală câștigă timp, oportunități și mândria de a avea „acasă” unul dintre cele mai moderne terminale din România.